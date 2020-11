Mideba Extremadura, tras su victoria en Las Rozas, se convirtió en el nuevo líder de la Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, en una jornada que volvió a tener dos partidos aplazados.



En el polideportivo Dehesa de Navalcarbón, Mideba Extremadura sumó su tercer triunfo consecutivo de la temporada al imponerse al Fundación FDI Las Rozas.



El encuentro fue muy igualado y eso se reflejó en el marcador. Al descanso, la ventaja era de solo tres puntos para el conjunto extremeño. En el tercero, los visitantes ampliaron esa diferencia a los diez, una renta que les valió para llevarse el partido pese a que los locales llegaron a acercarse a solo cuatro puntos a falta de tres minutos para el final.



Fernando Cantero, con 27 puntos, fue el máximo anotador del partido para Las Rozas, mientras que el británico Philip Pratt, con 20, fue el más acertado del Mideba.

Iberconsa - Ilunion

Con suspense se resolvió el partido entre el Iberconsa Amfiv y el CD Ilunion, puesto que a falta de menos de solo 47 segundos la ventaja para el conjunto gallego era de solo tres puntos.



Esa igualdad final fue la tónica de todo el partido, ya que al descanso el cuadro vigués se marchó con ventaja al vestuario, pero solo por un punto.



El internacional español Agustín Alejos, con 26 puntos y 10 rebotes, fue el jugador más determinante de Iberconsa, mientras que el australiano Bill Latham, con 20 puntos y 12 rebotes, fue el mejor de Ilunion.

Amivel-Bidaideak

Desde el pitido inicial, Bidaideak Bilbao tomó la delantera en el marcador y con el paso de los minutos fue incrementando su ventaja para asegurar una victoria que casi pudo dar por hecha al descanso con veinte puntos de diferencia.



El equipo malagueño sumó su segunda derrota de la temporada, en un partido en el que se vio superado sobre la pista por Bidaideak, en el que destacaron Jordi Ruiz con 19 puntos y Manuel Enrique Lorenzo Díaz con 16.



En Amivel el más acertado fue el mexicano Efrain Martínez, que contabilizó 15 puntos y siete rebotes.

Getafe-Amiab



En el pabellón Juan de la Cierva de Getafe el partido no tuvo mucha historia entre el equipo madrileño y el Amiab Albacete, que venció con una diferencia de setenta puntos.



El encuentro prácticamente estuvo visto para sentencia al descanso por los 33 puntos de diferencia en el marcador, aunque esa ventaja no impidió que los locales mostrasen una buena dosis de pundonor para no dejarse llevar.



El británico Lee Manning, con 28 puntos, y Alejandro Zarzuela, con 23, fueron los máximos anotadores del Amiab Albacete, mientras que Manuel Carlos Miranda, con 17, fue el máximo realizador del Getafe.

Los aplazados

ACE Gran Canaria - Zuzenak y Servigest Burgos - Fundación Aliados fueron aplazados debido a consecuencias derivadas de la COVID-19.



En el caso del Servigest Burgos tras cinco positivos entre plantilla y cuerpo técnico, mismo motivo que el Zuzenak, que tiene a varios jugadores en cuarentena por el virus y que lo impidieron disputar la semana pasada la jornada 2 de la Liga de BSR.



Resultados jornada 3

Fundación FDI Las Rozas 53 - 63 Mideba Extremadura

Amivel 38 - 77 Bidaideak Bilbao

Getafe 32 - 102 Amiab Albacete

Iberconsa 65 - 59 Ilunion



Clasificación

1º Mideba Extremadura 6 puntos

2º Amiab Albacete 5

3º Bidaideak Bilbao 5

4º Fundación Aliados 4 (1 aplazado)

5º Ilunion 3 (1 aplazado)

6º Iberconsa Amfiv 3 (1 aplazado)

7º Fundación FDI Las Rozas 3

8º Getafe 3

9º ACE Gran Canaria 2 (2 aplazados)

10º Servigest Burgos 2 (2 aplazados)

11º Amivel 2 (1 aplazado)

12º Zuzenak 1 (2 aplazados)

