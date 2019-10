Miguel Heras y Virginia Pérez se han proclamado campeones de la duodécima edición de la Ibiza Trail Maratón, penúltima prueba de la Spain Ultra Cup, el reconocido circuito de pruebas de montaña más prestigioso de España.

El corredor salmantino, tras cruzar la línea de meta, reconoció el gran nivel de la prueba Ibiza Trail Maratón , así como la estrategia llevada a cabo para coronarse de nuevo en Ibiza. “El nivel de esta edición ha sido excepcional; hasta el kilómetro 23 he ido con un grupo de cuatro corredores: junto con Pablo Villa, Miguel Caballero y Mario Olmedo; a partir de ese punto, he decidido tirar para adelante y me he quedado solo manteniendo la distancia con el grupo hasta entrar en meta”, explicó Miguel Heras .

Por su parte, Virginia Pérez se vio sorprendida por un recorrido muy diferente al del resto de pruebas de la Spain Ultra Cup.“Ha sido una experiencia única, recorrer los acantilados junto al mar en este trazado tan técnico. También destaco la alta participación y nivel de las mujeres que han corrido los 42k en esta edición”, aseguró la ganadora de la prueba reina.

Ignasi Cardona y María Pallicer, en los 21k

En la media maratón, Ignasi Cardona y María Pallicer fueron los más rápidos en completar el recorrido. La atleta, ganadora por segundo año consecutivo en la categoría de 21k se mostró especialmente emocionada nada más llegar a meta.

Mientras tanto, Ignasi Cardona puso de manifiesto su buen estado de forma, ya que ha pasado de ganar los 10k de la edición pasada a convertirse este año en el vencedor de los 21k: “Aquí venimos todos a ganar, aunque digamos que nos hemos retirado”, afirmó.

Los 10K, para William Aveiro y Carolina Gámez

Los 10k estuvieron marcados por la forma de afrontar la prueba que desde el principio impuso William Aveiro. El campeón decidió salir lo más fuerte posible para mantener durante la totalidad del trazado un ritmo muy elevado que impidiera al resto de corredores alcanzarle.

En categoría femenina, Carolina Gámez explicaba así su victoria: “Hemos salido juntas las tres primeras, y cuando hemos llegado a las bajadas he ido tomado la delantera porque es mi punto fuerte en las carreras de trail y a partir de ahí me fui, y al final decidí correr más rápido porque –sabía que ellas son muy rápidas también- y no quería que me cogiesen, estoy muy feliz porque no esperaba ganar para nada”.

