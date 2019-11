Miguel Indurain, el mejor ciclista español de la historia, correrá con el equipo KH-T la edición número 15 de la Gamin Titan Desert, que se disputará entre el 19 y el 24 de abril, según ha revelado este martes la organización.

“Llevaba varios años con la idea y ahora me apetece hacer cosas nuevas. Voy a intentar acabarla, a pasar los 6 días. Será como una carrera más pero con la intención de acabar”, dijo Miguelón en una visita reciente a las instalaciones de KH-7 en Canovelles (Barcelona).

El pentacampeón del Tour de Francia apenas tiene experiencia en mountain bike, pero no ve en ello un gran obstáculo. “La Titan es más de rodar. El que viene de la carretera lo tiene un poco más fácil. Aunque siempre hay puntos técnicos, dunas y navegación, y para eso espero que me enseñen cómo hay que hacerlo”.

Melcior Mauri le ha convencido

Uno de sus principales mentores será Melcior Mauri, que ejercerá de director y compañero en el KH-7.

Se da la circunstancia que ambos volverán a compartir equipo, un cuarto de siglo después de hacerlo en el Banesto. “Llevaba varios años con la idea, Melcior siempre me lo decía. Yo le respondía que no era el momento, pero este año me ha convencido. Será una nueva experiencia”, añade Indurain.

Su dorsal será el ‘15’. Además de hacer honor a las 15 ediciones de la Titan , este dorsal tiene otro significado especial: el navarro ha sido primero en cinco Tours de Francia y es el único ciclista de toda la historia que ha ganado cinco Tours de forma consecutiva (1+5).

Miguel Indurain Larraya (Villava, Navarra. 16-7-1964) dejará en abril de 2020 el entorno del bosque de Irati -su zona habitual de entrenamiento- para adentrarse en el desierto del Sáhara. Siempre le ha ido bien pedalear con calor, por lo que ya tiene algo a su favor. “Nunca he estado en el desierto. Este año me apetecía cambiar de chip y hacer cosas nuevas”.

Otros grandes ciclistas de su época ya se atrevieron con la Titan, como Abraham Olano, Laurent Jalabert y Claudio Chiapucci, este último, uno de sus grandes rivales en las etapas de montaña en el Tour.

“Olano y otros me han hablado de la carrera. Se lo pasaron muy bien. Es duro y hay que llegar en buena condición porque se pasan momentos difíciles. Es un reto, como cuando hacía una gran prueba”.

El navarro, que no ha dejado de montar en bici desde que abandonó el ciclismo profesional de carretera en 1996, cuenta con un palmarés único. Al margen de las citadas cinco rondas francesas, se adjudicó el Giro de Italia en dos ocasiones. También ha sido campeón olímpico y mundial contrarreloj. E incluso pulverizó el récord de la hora, entre otros muchos logros.

Melcior Mauri, por su parte, reconoce que cuando Miguel le confirmó que vendría a la Titan se “emocionó”, pues llevaba varios años intentando convencerle. El equipo KH-7 contará con una formación de lujo.

Betalú y Ramírez, campeones en 2019

Josep Betalú , ganador de las últimas cuatro ediciones, y Anna Ramírez, vencedora en tres ocasiones, serán las dos puntas de lanza. También repetirá Sylvain Chavanel (plusmarquista de Tours disputados, con 18 participaciones), además de cicloturistas y aficionados cuyo objetivo será acabar la carrera.

“Vamos con una estructura de corredores muy importante y buena. Seremos uno de los equipos más numerosos, pasando incluso de los 50 corredores”, apunta Mauri.

Juan Porcar, CEO de Titan World Series, admite que “no podía imaginar que después de tantos años le motivara venir a esta carrera. Solo el hecho de que venga es una muestra de la consolidación de la Garmin Titan Desert”.

Josep Maria Lloreda, presidente de KH Lloreda, concluye que “para la compañía, el ciclismo es uno de los deportes que nos permiten acercarnos más al consumidor, y tener en el equipo a un pluricampeón como Miguel Indurain es sin duda un éxito. No podemos pedir más”.

practicodeporte@efe.com