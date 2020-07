Milagros Martínez, entrenadora española del equipo japonés masculino Suzuka Unlimited, afirmó que ha aprendido en aquel país a asimilar las derrotas, ver el fútbol como un deporte y de forma menos pasional a como se vive en España.

Así lo indicó en una conversación con Efe en la que insistió en que su actual trabajo le ha permitido ver y vivir el fútbol "con más calma y serenidad".

Milagros Martínez (Fuentelespino de Haro, Cuenca, 1985) se convirtió en la primera mujer en entrenar a un equipo masculino de la Japan Football League (JFL) con su llegada hace un año y medio al Suzuka Unlimited.

Su club pertenece a la cuarta categoría de la JFL (equivalente a estar entre Segunda B y Tercera en España) tras haber entrenado durante tres años al Albacete Balompié en la Primera División Femenina después de lograr el ascenso del equipo manchego.

Durante su primera temporada al frente del equipo japonés, Martínez se ha sentido “reconfortada” debido a que los aficionados de esta localidad del sur del país “valoran el proceso, algo que es difícil de encontrar en España donde los seguidores se centran básicamente en que su equipo gane partidos”.

“Los japoneses asimilan muy bien las derrotas, no las consideran como en España donde a veces perder crea un problema o hay mucha presión mediática de prensa, aficionados y el propio club”, indicó.

“Si hemos tenido muchas ocasiones, aunque al final hayamos perdido, los aficionados dicen que están encantados porque el equipo ha jugado genial y han visto goles”, explicó.

Objetivo: estar entre 5 primeros

El día 19 de julio comenzará su segunda temporada al frente del equipo. “Tenemos catorce nuevos jugadores que han venido con buen nivel y creo que el equipo tiene más calidad que el año pasado. El objetivo es estar entre los cinco primeros. Vamos a intentar ir en línea ascendente y estar en los puestos de arriba”, explicó.

Sobre su adaptación al club, Martínez reconoció que fue “muy buena”, aunque al principio le costó porque el fútbol allí es muy instintivo y había cuestiones tácticas muy básicas que los jugadores desconocían.

“Sin embargo, el equipo entró en una dinámica muy positiva en los últimos partidos de liga y, a partir de ahí, los resultados fueron muy buenos”, señaló.

“Mi manera de entrenar es muy diferente al estilo japonés. Ellos le dan mucha prioridad a lo físico y nosotros en España estamos muy habituados a entrenar todo con balón y eso al jugador le gusta mucho”, explicó.

Martínez, que tiene un intérprete para poder comunicarse con los jugadores, explicó que el estilo de su equipo pasa por tener el balón y controlar el partido y que, además, dedican tiempo a analizar al rival mediante videos, algo que no es común en Japón, donde los entrenadores son fieles a su estilo y no suelen variar el once inicial.

De momento, Martínez tiene contrato con el Suzuka Unlimited hasta el final de temporada y, aunque está a gusto, si le saliera alguna oferta más cerca de España lo valoraría, “porque un año entero sin poder ver a los tuyos se hace muy largo”, finalizó.

Que poco nos queda para el comienzo de la liga.

La doble pretemporada llega a su fin, esperamos estar preparados para luchar por Suzuka

????????????

??????????????

??????????????????

— Milagros Martinez D. (@milamartinezdo) July 2, 2020

