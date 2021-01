Ander Mirambell cuajó una gran actuación en la prueba de skeleton disputada en Whiterberg (Alemania), al concluir en el puesto decimoquinto en la clasificación de la Copa de Europa y decimoséptimo en la Copa del Mundo.

Tras una notable primera bajada, que le calificó para la segunda en el puesto decimosexto con un tiempo de 57.41, en la continuación mejoró hasta 57.27, lo que le valió para acabar en el puesto 15 en la competición continental.

La victoria fue para el ruso Alexander Tretiakov con 1:52.36, por delante del letón Martins Dukurs (1:52.53) y del alemán Alexander Gassner (1:52.57).

A la conclusión de la prueba, el propio deportista español mostró su alegría en su vuelta a la competición. "Estoy muy contento de este debut, desde 2017/18 que no conseguía un resultado de esta magnitud...además hace un mes no podía ni moverme del dolor que sufría", apuntó.

"El éxito era estar aquí pero hoy hemos competido con ilusión y a pesar de la salida...hemos volado! Gracias x empujar", dijo en sus redes sociales el español, quien reconoció que había cometido algún error y que "siempre hay cosas que mejorar", relató el catalán.

Recuperación express

Mirambell incidió en que "os juro que en diciembre no podía ni andar ni apenas girarme en la cama. No sé como lo hemos hecho para llegar aquí. La primera manga ha sido una de esas ‘bajadas mágicas’ en la que he compensado una salida no demasiado rápida con un pilotaje que me ha llevado a lograr la cuarta mejor velocidad punta (128,06 km/h). No puedo pedir más".

En este sentido, señaló a Bernat Buscà y Mónica Solana por su "magnífico trabajo con la preparación física, y la doctora Pomés, del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, ha pautado extraordinariamente el trabajo de este mes. Venía con la idea de ser competitivo, y salgo de Winterberg con la satisfacción de haber cerrado una de mis mejores actuaciones de los últimos años", añadió.

Familia Twitter gracias por empujar,vaya día más divertido..top15 Europe por delante de equipos con más presupuesto!Hace un mes no sabíamos si estaríamos aquí y hoy ??A pesar de detalles como la salida o el error en la 9 en la segunda bajada..siempre hay cosas a mejorar.#GoAnder pic.twitter.com/Cw7zdSBrTW — Ander Mirambell (@AnderSkeleton) January 8, 2021

A pesar del buen resultado, lamentó que en la segunda bajada rle había "faltado arriesgar con los reglajes", lo que le restó "velocidad punta en la parte final".También explicó que cometió "un error en la entrada de la curva 9 que me ha impedido encarar mejor la zona del laberinto".

"Con todo, me quedo con una buena parte intermedia del circuito y, por supuesto, con el resultado: batir al equipo suizo, con la de recursos que tienen –que incluyen circuito propio–, es realmente importante. Además, el trineo está respondiendo a la perfección", apuntó.

Mirambell encara ahora la sexta cita de la Copa del Mundo el próximo viernes, 15 de enero, sobre el hielo natural del mítico circuito de Saint Moritz (Suiza).

