Mireia Belmonte, campeona olímpica de los 200 mariposa, prepara "muy ilusionada" sus cuartos Juegos Olímpicos y aseguró en una entrevista con Efe que el reto de repetir el oro olímpico no le crea una presión añadida sino una motivación extra.

Si en Tokio puede "repetir los resultados de Río", además del mencionado oro ganó bronce en 400 estilos, "sería todo un reto ya cumplido y estaría supersatisfecha" consigo misma, si bien Mireia advirtió de que "parece que las medallas se ganan solas", cuando detrás hay un trabajo ímprobo.

La mejor nadadora española de todos los tiempos (Badalona, 1990) impartió una clase magistral en el Viding Piscinas Sevilla, remodelado centro municipal gestionado por esa cadena de gimnasios de la que es embajadora.

Primero las mínimas

Mireia afronta su cuarta cita olímpica con la misma o más ilusión que su debut con 17 años en Pekín 2008 y sus éxitos en Londres 2012 (dos platas) y Río 2016 (un oro y un bronce).

- Pregunta: En un año olímpico, y después de todo el esfuerzo y toda la dedicación de los últimos años, ¿cómo llega a los Juegos y con qué sensaciones se encuentra?

Respuesta: De momento hay que pensar en hacer las mínimas, que es el billete que tenemos para Tokio. Está siendo una preparación bastante completa, con mucha carga de entrenamiento y gimnasio, y creo que al final nos va a ir bien para el objetivo final que son los Juegos.

- P: Como campeona olímpica, todos los españoles están pendientes de usted. ¿Le genera eso una presión añadida?

R: No, me crea más como una motivación extra para seguir luchando, seguir entrenando y seguir intentando ser la mejor de mi deporte y en mi especialidad (200 mariposa).

P: Va a intentar conseguir las mínimas para seis pruebas: 1.500, 800 y 400 libre, 400 y 200 estilos, y 200 mariposa -las cinco de Río 2016 más los 1.500, nueva distancia olímpica-. ¿Esa ambición denota sus ganas de hacer unos grandes Juegos?

R: Sí, siempre soy partidaria de nadar todas las pruebas que estén en el calendario, en este caso son seis porque se añade el 1.500 en estos Juegos. Va a ser una semana bastante complicada porque con el 1.500, si me meto en la final, serían 3.000 metros más para nadar, pero me gustan los retos y siempre prefiero jugar todas mis cartas, aunque eso implique mucho más sacrificio a la hora de entrenar y competir.

P: 2018 no fue un buen año por su lesión, ¿en este último año, incluidos los Mundiales de Gwangju, ya se ha resarcido totalmente?

R: Bueno, yo estoy muy contenta con el Mundial, ya que hacer dos finales con seis meses de entrenamiento creo que no está nada mal. De hecho, cuando empecé el año 2019 no tenía muy claro si ir o no, y al final con mucho entrenamiento y sólo esos meses de preparación pude llegar a dos finales. Creo que fue un buen resultado.

P: En cuanto a la preparación, ¿entre Río y Tokio ha habido muchas diferencias o una continuidad?

R: No, más o menos está siendo casi la misma preparación, siempre mejorando muchos aspectos donde se puede mejorar o cambiando algunas cosas, para no estar siempre haciendo lo mismo, pero está siendo bastante similar y si ya funcionó en Río, pues tiene que funcionar en Tokio.

Se aprende de los malos momentos

P: ¿Ha olvidado ya aquellos momentos delicados por las lesiones, cuando no podía entrenarse y ejercitarse al máximo?

R: Esos momentos nunca se deben de olvidar porque, al final, son de los que más se aprende y más sabes escuchar a tu cuerpo y, al fin y al cabo, son los que más importan. Siempre se aprende de los malos momentos e intentar que no vuelvan a suceder, sino mejorarlos y estar ahí.

P: En este momento es la representante más emblemática del deporte femenino en España, que está en auge. ¿Cómo ve las posibilidades de España de cara a los Juegos, sobre todo en el apartado de sus compañeras?

R: En los últimos años, todas las estadísticas indican que las mujeres hemos conseguido muchas más medallas que los hombres, pero yo creo que eso va por ciclos. Hay veces que ha sido al revés, y creo que siempre hay confiar en el deportista, da igual que sea hombre o mujer, y apoyarlo porque, al fin y al cabo, es una persona que se dedica en cuerpo y alma a eso, y creo que el género no debe de importar siempre que se consigan buenos resultados.

P: En su caso, puede convertirse en la deportista española con más medallas en unos Juegos o ser la primera en revalidar el oro en una prueba como 200 mariposa. ¿Eso le supone una sobremotivación?

R: Siempre son retos. Estoy a una o dos medallas de ser la máxima medallista de este país, pero pienso más en los resultados que puedo conseguir como Mireia deportista, no en superar a otros deportistas, sino siempre superarme a mí misma primero. Si al final lo consigo, sería un hito bastante bonito, pero prefiero superarme a mí misma antes que superar a los demás.

Muy ilusionada ante sus cuartos Juegos

P: Dos medallas consecutivas de oro en los 200 metros mariposa femeninos ya sería...

R: Sí, la verdad es que nadie lo ha conseguido en la historia. Es una prueba muy difícil, donde el nivel va subiendo cada año, y para mí siempre ha sido en la que mejores resultados he conseguido, pero eso no significa que vaya a ganar otra vez. Todo el mundo quiere ganar una medalla y todo el mundo se esfuerza igual por ella.

P: Ante las expectativas generadas, ¿puede augurar repetir los éxitos de Río, teniendo en cuenta también que podrían ser sus últimos Juegos?

R: Estoy muy ilusionada preparando mis cuartos Juegos Olímpicos, ya que nunca pensé, cuando empecé, que podía llegar a cuatro Juegos y para mí ya es todo un honor haber representado a España cuatro veces. Es un reto bonito lo de entrenarte por un sueño y si puedo repetir los resultados de Río, sería todo un reto ya cumplido y estaría supersatisfecha conmigo misma, pero siempre el deportista quiere más y se entrena para ser mucho mejor, así que esperemos que pueda hacerlo lo mejor posible y llegar lo mejor preparada.

Ir a unos Juegos es ya todo un éxito para cualquier deportista; estar en una final, es mucho más; y estar en un podio olímpico, es sólo para unos cuantos elegidos. Parece que las medallas se ganan solas y que en España estamos superacostumbrados a ver a nuestros deportistas en un podio, pero todo el trabajo que lleva detrás, todas las horas de dedicación, eso nunca se ve, y sólo lo ve la gente más cercana al deportista.

