El EDP Medio Maratón de Sevilla dio el pistoletazo de salida a la primera prueba del Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias con la participación de la nadadora Mireia Belmonte.

La campeona olímpica, que cambió el bañador y la piscina por las zapatillas de correr, se estrenó en la distancia de medio maratón y terminó la prueba con un tiempo en meta de 1h39:21.

"Ha sido una gran carrera y he disfrutado mucho participando en la primera prueba de este circuito. Ha sido mi primera media maratón y no sabía cómo iba a salir, pero me sirve como preparación de cara a Tokio 2020", dijo Mireia al terminar la carrera.

Sueño de una popular

El campeón del mundo y de Europa de maratón, Martín Fiz , corrió en Sevilla junto a la corredora popular Micaela Pedrowicz, que pudo cumplir su sueño de conocer al atleta gracias a un sorteo organizado por la compañía energética EDP. Fiz fue guiando a Micaela y a su marido, quien también los acompañó durante la carrera, y les fue dando consejos para terminar la prueba cumpliendo el objetivo de finalizarla en menos de dos horas.

"Correr con alguien de la talla de Martín es un sueño, ya que para nosotros siempre ha sido un ídolo y un ejemplo desde que comenzamos a practicar atletismo", dijo Micaela al terminar la prueba. Para Martín Fiz la carrera también fue especial porque "Sevilla es un lugar perfecto para correr y poder hacerlo junto a Micaela lo convirtió más especial si cabe".

Plátano de Canarias

Por otro lado, un grupo de corredores participó disfrazado de Plátano de Canarias con el objetivo de ser los ganadores de un dorsal, traslado y alojamiento para la siguiente prueba del Circuito Nacional de Running, el eDreams Mitja Marató de Barcelona.

Con el objetivo de fidelizar a los corredores y emplazarlos a la siguiente prueba, la organización entregó a todos los participantes la primera moneda del circuito. La intención es coleccionar todas las monedas hasta completar el medallón final.

Este novedoso circuito aglutina a algunas de las pruebas más importantes de España como el Medio de Sevilla, el Medio de Barcelona, el Rock 'n'roll Madrid Maratón, el Medio de Valencia y la Behobia San Sebastián.

practicodeporte@efe.com