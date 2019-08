El alemán 'MoAuba' ganó en Londres el título de campeón mundial del FIFA 19 de EA SPORTS este domingo, tras ganar por 3-2 ante el ex campeón 'MsDossary', llevándose el título que incluyó un premio de 250.000 dólares y un viaje exclusivo a los The Best FIFA Football Awards.

“No me lo puedo creer.“Ha sido un recorrido durísimo [en las eliminatorias], enfrentándome a ‘Pinna97’, ‘Maestro’ y ‘Nicolas99fc’. No creí que ganaría esos partidos, pero los vencí a todos. No me esperaba esto; es increíble”, declaró ‘MoAuba’ a la FIFA.

Todas las miradas fueron para ambos jugadores que en la ronda de ida acabaron en empate 1-1 jugando con la Xbox, la consola preferida del rival y en la vuelta se disputaron el título en PlayStation quedando finalmente 3-2.

Buen comienzo

'MoAuba' comenzó llevándose cuatro victorias en las fases de grupo y realizó un buen juego en las eliminatorias que le garantizó seguir compitiendo en los EA Sports. Tras salir airoso de duros cruces y competir contra jugadores muy competitivos llegó a la semifinal para enfrentarse a 'Nicolas99fc' en PlayStation donde ambos son los mejores.

'Nicolas99fc' marco un gol de última hora provocando el empate 5-5 e hizo que el partido se decidiera en la prórroga, gracias a una buena tanda de penaltis, 'MoAuba' consiguió ganar el partido. Mientras que en Xbox, 'MsDossary', tras perder en la ida, pudo remontar en la vuelta contra 'Rafsou' y poder jugar contra el alemán en la final.

Público ilustre

La gran final se desarrolló ante un gran público que llenó el The 02 de Londres, además de una gran cantidad de espectadores que la vieron conectados a la web de la FIFA.

Entre los asistentes acudieron estrellas del fútbol real como la ganadora del Balón de Plata Adidas de la Copa Femenina de la FIFA Francia 2019 Lucy Bronze, la también internacional inglesa Keira Walsh y el dos veces campeón de la Premier League Dimitar Berbatov.

Los entregadores del trofeo fueron Wilfried Zaha, figura del Crystal Palace y de la selección de Costa de Marfil, y Luis Vicente, director de Transformación e Innovación Digital de la FIFA.

