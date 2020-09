La Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños con cáncer a través de los juegos, se ha unido a los futbolistas Luka Modric (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Luis Suárez (FC Barcelona) y Joaquín (Real Betis) para lanzar el Balón Pelón, de carácter solidario.

Bajo el lema 'Este partido lo vamos a ganar', cada una de estas cuatro estrellas del fútbol han personalizado un balón propio con un mensaje para todos esos niños enfermos de cáncer. Joaquín quiso enviarles un "¡Ánimo, valientes!" en su versión, Modric les anima con un "The best things never come easy", Suárez les recuerda que está "Prohibido rendirse" y Saúl se manifiesta en la misma línea al pedirles "Nunca dejes de luchar."

Esta campaña solidaria tiene como objetivo que todos los beneficios recaudados por el #BalónPelón vayan destinados a financiar proyectos de la Fundación Juegaterapia que mejoran la vida de los más pequeños enfermos de cáncer a través del juego, gracias a las diferentes campañas de humanización que la fundación lleva a cabo en diferentes hospitales españoles. La pelota tendrá un precio de 14,95 euros y ya se puede adquirir en el sitio web oficial de Juegaterapia.

"Cada vez que juegan con el Balón Pelón están ayudando a vencer el cáncer infantil," manifestó la vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia, Valle Sallés.

Se espera el éxito de los Baby Pelones

La Fundación espera que el Balón Pelón pueda convertirse en el compañero de juego de los millones de niños y niñas que disfrutan del fútbol, al igual que ocurrió hace 5 años cuando Juegaterapia lanzó los Baby Pelones, unos muñecos pensados para homenajear a los niños enfermos de cáncer que sufren al perder su pelo a causa de la quimioterapia. Los Baby Pelones llevan un pañuelo en la cabeza diseñado por colaboradores de la fundación como Elsa Pataky, Alejandro Sanz o Sara Carbonero, entre otros.

Los Baby Pelones fueron el juguete más vendido en España en 2017 y ya llevan más de un millón de muñecos vendidos, convirtiéndose en la principal fuente de financiación de esta organización solidaria. Gracias a ellos, se pudieron financiar proyectos importantes como estaciones lunares, cines y jardines en hospitales. El Balón Pelón nace con la ilusión de tener este éxito.

"No solo jugarán con él, sino que se sumarán a los valores de compromiso, empatía y solidaridad con los niños en tratamiento oncológico," explicó la Fundación.

Vídeo de presentación

Los pequeños Jorge, María, Albert y Pablo son los niños que aparecen en los balones y protagonizan el vídeo promocional junto a sus ídolos futbolísticos, con los que han podido compartir grandes momentos durante el rodaje. El spot cuenta con la participación altruista de diversos profesionales y empresas del mundo del audiovisual.

Por su parte, Elsa y Miguel Ángel son los niños que fueron elegidos para participar en el diseño de la versión genérica del Balón Pelón, que tiene el lema "Que nada te detenga" y con el que la Fundación Juegaterapia pretender transmitir que todos son unos auténticos campeones.

