La tenista española Garbiñe Muguruza ha anunciado este lunes que debido a unas "molestias en el tobillo izquierdo" no podrá participar en el Másters 1000 de Cincinatti, de 20 al 28 de agosto, pero confía en que lo habrá superado para jugar el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el 31 de este mes.

Muguruza añade: "Tengo muchas ganas de volver a la competición y hacerlo en Nueva York. Sé que tanto la WTA como la USTA están haciendo un gran esfuerzo para hacer posible que podamos volver a jugar y trabajaré duro para poder estar allí".

Garbiñe Muguruza destaca que tiene previsto disputar el US Open antes de regresar a Europa para jugar en septiembre los torneos de Roma y Roland Garros.

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpen ?? gracias por el apoyo ??



Hi all ñ, I will not be ready for Cincy but i hope to be at the @usopen ?? thanks for your support ??



???? pic.twitter.com/S295IQ99NJ