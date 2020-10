Correr al aire libre sin mascarilla ya no es posible, por lo menos en Melilla. La Jefatura Superior de Policía ha informado de que sus agentes han empezado a imponer multas de 100 euros por correr sin mascarilla en zonas donde hay ciudadanos paseando como el Paseo Marítimo.

La nueva Orden sobre medidas sanitarias preventivas en Melilla derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 "establece entre otras obligaciones, prohibiciones o limitaciones, que los corredores que deseen hacerlo por zonas o vías peatonales de alta densidad de población, deben portar obligatoriamente la mascarilla correctamente colocada".

Hasta ahora, para hacer deporte al aire libre no era obligatorio el uso de la mascarilla, pero el aumento de contagios ha hecho que las autoridades tomen esta decisión con el fin de "evitar la propagación del virus y disminuir en lo posible la transmisión".

Melilla, con 84.000 habitantes, es la primera ciudad española que impone estas sanciones por correr en zonas donde hay ciudadanos paseando.

Después de la implantación de estas multas, surge un debate. ¿Se aplicarán estas sanciones en otras ciudades en los próximos días en plena segunda ola de coronavirus?

Según los científicos, corriendo se lanzan más bacilos y las partículas en suspensión se quedan más tiempo en el aire, lo que supone un peligro si la persona que hace deporte tiene el virus. Además, hay sitios demasiado concurridos, sobre todo parques pequeños y de mediano tamaño, en los que se junta demasiada gente andando y corriendo y pueden ser un foco de contagio.

Obligatoria bajo techo en Castilla y León

La nueva normativa de la Junta de Castilla y León para el uso de mascarillas en el deporte en recintos cubiertos, vigente desde el pasado sábado, pilló por sorpresa a los deportistas, a los clubes y a la afición, con situaciones insólitas en León donde los jugadores de balonmano de Ademar y Sinfin portaban mascarillas, pero también cómo las jugadoras del Perfumería Avenida de baloncesto, en Salamanca, se saltaron la norma al no llevarlas.

Este debate también puede llegar a las carreras populares . De momento, las pocas carreras que se han celebrado y están previstas, pese a desarrollarse bajo un estricto protocolo de seguridad, no contemplan que los participantes porten sus mascarillas durante la competición. Sí lo hacen en tandas de salida para guardar la distancia de seguridad y con muchísimo menos aforo para reducir las aglomeraciones de corredores. En cualquier caso, las carreras masivas y los grandes maratones han sido todos cancelados al no poder garantizar las medidas de seguridad y, a nivel económico, no ser rentables.

