Nadal tras conquistar el US Open de 2019. Foto Archivo EFE

Rafa Nadal ha confirmado este martes que no jugará el Open de Estados Unidos de tenis, previsto su inicio a finales de agosto, debido a que la situación sanitaria "sigue siendo muy complicada en todo el mundo con caso de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control".

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad", afirma en su cuenta de Twitter.

Nadal precisa que "a dia de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales".

El tenista español añade que se trata de "una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar".

El US Open, del que Nadal es el ganador de la última edición, es el segundo torneo previsto para jugar en el circuito del ATP Tour tras el de Cincinnati, que también se iba a disputar en Nueva York, para crear una especie de 'burbuja' como la creada en Orlando para la reanudación de la NBA.

Suspendido el Mutua Open de Madrid

La decisión la toma Nadal el mismo día que se confirmó que el Mutua Open de Madrid no se disputará también por la situación sanitaria debido a la pandemia.

La competición, inicialmente programada del 1 al 10 de mayo, se reubicó en el calendario del 12 al 20 de septiembre a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Finalmente, tampoco se disputará en esa fecha y la edición de 2020 será cancelada.

"En un ejercicio de responsabilidad con la situación actual provocada por la covid-19, y tras valorar detenidamente las circunstancias que la pandemia sigue provocando junto a las autoridades competentes, el Mutua Madrid Open 2020 no se disputará este año tras ser reubicado en el calendario del 12 al 20 de septiembre", escribió la organización.

Además, informó de que trabajó junto a la ATP y la WTA para sustituir la primera fecha fijada en el mes de mayo dentro de la reestructuración de la temporada y que finalmente fue fijada en la tercera semana de septiembre.

