Rafa Nadal ha debutado sin sobresaltos en Wimbledon. Después de dos días donde las sorpresas han sido las grandes protagonistas de muchos partidos, el tenista balear no ha dado opción a su primer rival, el japonés Youichi Sugita.

Al tiempo que la tarde avanzaba en Londres, el 12 veces campeón de Roland Garros se estrenaba con la autoridad que se le presuponía (6-3, 6-1 y 6-3), sin altibajos y ante un rival incómodo como Sugita, con un bagaje en hierba y que llegaba rodado después de superar la fase previa.

Segunda ronda ante Kyrgios

Pero Nadal no dudó y a pesar de empezar 2-0 abajo en el primer set, pronto encarriló el encuentro y en dos horas solventó su pase a segunda ronda, donde se encontrará con la primera trampa que le brinda el cuadro. Allí le espera el australiano Nick Kyrgios, tan talentoso como irregular, tan peculiar como extravagante. Un tipo con un millón de versiones y matices, que ha tenido varios cruces de declaraciones con Nadal y que estará más motivado que nunca.

Ese encuentro será el partido estrella del próximo jueves, pero esta primera ronda ha habido alegrías y tristezas casi que a partes iguales para el tenis español. La derrota más dolorosa por lo que representa y por lo inesperado ha sido la de Garbiñe Muguruza.

A pesar de que la jugadora de origen caraqueño lleva un par de temporadas irregulares, en este 2019 había mostrado una versión aceptable en los dos primeros grandes, habiendo llegado a la segunda semana de ambos. Sin embargo, aquí en Wimbledon no ha sido capaz de superar en su primer partido a la brasileña Haddad Maia (6-4 y 6-4) y se ha marchado triste de las instalaciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

"Una derrota dura"

"No es una gran sorpresa, pero es un día duro. Es un poco triste estar fuera de Wimbledon porque es un torneo muy especial. Para mí, que tengo muchas expectativas de hacerlo bien, es difícil. Está claro que al no haber jugado torneos antes parta con un poco de desventaja con las otras jugadoras, pero no es una sorpresa, es un día duro".

En el cuadro femenino la única superviviente es Carla Suárez, que ha ganado ante la veterano Samantha Stosur, mientras que Sara Sorribes, lesionada, se tuvo que marchar de su partido ante Caroline Wozniacki (después de empezar ganando 4-0) y Paula Badosa, tras superar la previa no ha podido avanzar más.

Entre los chicos ha habido un poco de todo, pero siguen adelante con Nadal, cuatro ya veteranos como Feliciano López, que vive en su eterna juventud y que llega lleno de confianza tras su último título en Queen's y que en primera ronda no ha tenido problemas para ganar. También han avanzado Fernando Verdasco, Marcel Granollers y Roberto Bautista. Los tres jugarán su segundo encuentro este mismo miércoles.

Practicodeporte@efe.com