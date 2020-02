Rafa Nadal ha inaugurado su segunda Rafa Nadal Academy, la primera fuera de España, en Kuwait, pero con los mismos principios que la de Manacor (Mallorca), y los que le guían en su carrera profesional, como son el respeto, el espíritu de superación y transmitir que el objetivo final es el éxito, pero donde no todo es válido para conseguirlo.

Tras casi cuatro años ya de su primera academia y después de las experiencias de sus dos Rafa Nadal Tennis Center en México, en Cancún, y Grecia, en Halkidiki, ahora presenta esta segunda academia, con la que quiere "trasladar nuestro modelo, nuestra marca y nuestra manera de trabajar a diferentes partes del mundo es una gran oportunidad y una gran satisfacción".

Oriente Medio

El tenista explicó en una entrevista con la Agencia Efe que se implanta en "una región del mundo que tiene potencial para que los podamos ayudar a incrementar la cultura por el tenis; creemos que desde la academia podemos ayudar no sólo a los jóvenes talentos de aquí de Kuwait, sino de todo Oriente Medio".

"Ya tenemos varios entrenadores de la academia de Manacor que llevan aquí desde hace tres meses, ayudando a los entrenadores locales a que vayan entendiendo el modelo y la forma de trabajar que tenemos", apuntó.

Entre los alumnos de la nueva academia, ya están "todos los niños y niñas de la Federación de Kuwait ya están centralizados aquí, en la academia. Algunos tuvieron la posibilidad de venir a conocer la de Mallorca".

Nadal no descarta que en el futuro haya otros proyectos en otros lugares. "El mundo es grande. ¿Por qué no? No estamos cerrados a ninguna posibilidad. Y hay diferentes opciones", aunque precisó que "cada opción que aparezca la valoraremos e intentaremos hacer las cosas convenientes, asociados a gente que nos ofrezca confianza".

Valores

Lo que tiene claro el actual número dos del mundo es que se trabajará "siempre desde un principio básico, que es el respeto, el espíritu de superación e intentar transmitirles a los niños y niñas, a los jóvenes, que el objetivo final, evidentemente, es el éxito; pero que no todo es válido para lograrlo".

En su opinión es muy importante que los alumnos "crezcan con valores fuertes que les puedan servir en el ámbito deportivo, pero que, para los que no consigan vivir del deporte, que tengan una formación adecuada que pueda ser lo suficientemente potente para que les sirva para el futuro, en la vida profesional o personal que decidan tener".

Esta nueva academia se ubica en el 'Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah Tennis Complex'. Un complejo de 263.430 metros cuadrados con un pabellón multiusos con aforo de 5.000 espectadores, un estadio secundario con capacidad para 1.500 y otras 16 pistas de tenis, de las que ocho son cubiertas y otras tantas al aire libre; que la convierten en la academia internacional de tenis más grande de todo Oriente Medio.

Las pistas de la Rafa Nadal Academy de Kuwait están provistas de la tecnología más avanzada en lo que a su superficie y otros aspectos se refiere; y sus gradas, que combinan asientos fijos con plegables, fueron diseñadas por el arquitecto británico Norman Foster.

El proyecto se ha desarrollado junto al grupo Tamdeen -propietario del gran centro comercial al que está conectado a través de una de sus alas el complejo deportivo-, y estará liderado por el extenista portugués Nuno Marques y por los entrenadores desplazados a Kuwait por la Rafa Nadal Academy.

