Los españoles Rafa Nadal, Marc Márquez y la selección masculina de baloncesto figuran entre los nominados a mejor deportista y equipo del año, respectivamente, en el 20 aniversario de los Premio Laureus de este año, cuyos ganadores se anunciarán el próximo 17 de febrero en Berlín.

Asimismo, el capitán argentino del Barcelona, Leo Messi, se halla entre los candidatos, por sexta vez, a mejor deportista del año, según han anunciado este miércoles los organizadores.

Nadal, actual número uno de la clasificación mundial de tenis y que podría ganar este galardón por cuarta vez, y Márquez, que se adjudicó su sexto título mundial de MotoGP, competirán con otros grandes deportistas como el mencionado Messi, el británico Lewis Hamilton, el estadounidense Tiger Woods o el keniano Eliud Kipchoge, convertido en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas.

El miembro de la Academia Laureus y seis veces ganador del Grand Slam, Boris Becker, se ha rendido a los pies de Nadal: «Ha sido otro año impresionante para Rafa y se merece absolutamente esta nominación, sobre todo porque ha tenido que superar diversas lesiones. Su dominio en el Roland Garros es sobresaliente".

"¡Sería una lástima que no ganara! Y no olvidemos que también llevó a España a ganar la Copa Davis , algo verdaderamente importante para un español tan apasionado como él», añadió el extenista alemán.

Por su parte, Giacomo Agostini, el piloto de motociclismo más exitoso de la historia y miembro de la Academia Laureus, se mostró orgulloso con la nominación de Márquez, con un total de ocho títulos mundiales.

La Selección Española de Baloncesto está nominada al Premio a Mejor Equipo del Año tras su segundo triunfo en el Mundial, derrotando a Argentina por 95-75 en la final de China. Marc Gasol se convirtió con esta victoria, en el segundo jugador de la historia en ganar la Copa del Mundo y el título de la NBA (con los Toronto Raptors) el mismo año.

Igualmente se enfrentan a grandes rivales: los Toronto Raptors, el primer equipo canadiense en ganar el Campeonato de la NBA; la Selección Estadounidense de Fútbol Femenino, ganadora de la Copa del Mundo de la FIFA, los campeones de la Liga de Campeones, el Liverpool FC; los ganadores del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1, Mercedes AMG Petronas, y los campeones del mundo de rugby, la selección de Sudáfrica.

🔊 Sound on 🔊



The world’s sports media have cast their votes and the nominees for the landmark 20th Anniversary #Laureus20 World Sports Awards have been confirmed...



Good luck to all and see you in Berlin on February 17 👋#SportUnitesUs pic.twitter.com/weRg4ABbJe