Rafa Nadal cumplió su parte del guión. Tenía que ganar a Stéfanos Tsitsipas para tener alguna opción de estar en semifinales y lo hizo, además, a su manera, remontando, tirando de épica y tras otro fantástico y emocionante partido resuelto por centímetros por 6-7, 6-4 y 7-, aunque luego Alexander Zverev hizo lo mismo con Daniil Medvedev y se llevó la plaza de semifinalista que ambos se jugaban.

El tenista español, tras la finalización del partido, recogió el trofeo que lo acredita como el número uno del mundo a final de temporada, un galardón que obtiene por quinta vez en su carrera deportiva.

El partido volvió a ser un verdadero espectáculo y solamente se pudo resolver por pequeños detalles que volvieron a favorecer a un Rafa Nadal que es todo corazón. El mejor tenista del planeta tuvo que sacar su mejor versión para derrotar al joven griego de 21 años, quien sigue demostrando partido tras partido que es uno de los grandes líderes de esa nueva generación de jugadores que ya se ha instalado en la élite más absoluta del tenis mundial.

Otra gran remontada de Nadal

Remontada y victoria mediante, Rafa Nadal ha hecho su trabajo, ha salvado el número uno del mundo, ha encontrado dos victorias y ya no depende de sí mismo para avanzar hasta las semifinales.

El gran trabajo de Nadal en los dos últimos partidos del torneo, no sirvió al final para clasificarse. El ruso Daniil Medvedev, que ya no tenía opciones de avanzar de ronda, no fue obstáculo (6-4 y 7-6) para un Alexander Zverev que se jugaba mantener sus opciones de repetir título.

De esta forma, no habrá el esperado duelo entre el balear y el suizo Roger Federer, verdugo ayer del serbio Novak Djokovic al que ganó dando una auténtica clase magistral de tenis.

