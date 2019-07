Cada vez queda menos para que arranque la Copa del Rey MAPFRE de vela, que tendrá lugar del 27 de julio al 3 de agosto en Palma, y que este año contará con una nueva clase íntegramente femenina, la Purobeach Women's Cup, sobre la que ha hablado Natalia Vía-Dufresne.

La bimedallista olímpica, plata en Barcelona 1992 y Atenas 2004, y uno de los grandes referentes femeninos de la vela española, se ha mostrado satisfecha con la idea de incorporar esta nueva clase en declaraciones ofrecidas por la organización de dicha competición.

"Me parece muy buena idea. Creo que es una manera de que las chicas puedan tener más oportunidades de estar ahí compitiendo, es una muy buena iniciativa por parte del Real Club Náutico de Palma (RCNP) y de la organización de la Copa del Rey MAPFRE", declaró.

A lo que la catalana añade: "Estaría bien sacar conclusiones y mejoras para la siguiente edición, pero creo que es una buena iniciativa, un cambio, algo distinto, más dinámico y más atractivo también para los medios. Es una oportunidad para las chicas y para animarlas".

El Viper 640, un barco nuevo

El Viper 640, acorde para tripulaciones de hasta cuatro regatistas, fue el barco monotipo elegido para desarrollar esta clase. La opción de poner en juego el talento y la pericia de cada patrona y sus tripulaciones con barcos exactamente iguales ofrecerá mayor igualdad a la hora de conquistar el título.

La regatista española también reconoció estar de acuerdo con la elección de dicho navío, pese a no conocerlo: "Es un barco muy dinámico, más vela ligera que un crucero. No lo conocía, la Sail Racing PalmaVela fue la primera vez que me monté en el barco y realmente es muy técnico, como un vela ligera, de pesos, el trimado del palo… hay que ir tocando y cogiéndole el ‘feeling’, y luego coordinarse muy bien la tripulación".

"Es bastante técnico, la gente tiene que estar en forma. Hay que intentar navegar lo máximo posible para estar en buenas condiciones para estar delante, pero yo creo que es una buena opción", explicó Natalia Vía-Dufresne.

Máxima igualdad

La 38º edición de esta competición contará con diez tripulaciones femeninas que participarán en la modalidad de Viper 640 bajo el nuevo sistema de clasificación de dos fases. De lunes a jueves se realizará la fase clasificatoria, con un máximo de ocho pruebas y un descarte. Por su parte, entre el viernes y el sábado tendrá lugar la fase final con tres pruebas más sin posibilidad de descarte.

La bimedallista olímpica estará a bordo del Dorsia Sailing Team, pero asegura que la competición será una incógnita. "Nunca sabes porque dependiendo de las condiciones que haya y cómo sean los equipos, todo puede pasar. Todo es una incógnita porque para todas es nuevo y creo que quien vaya más rodado y compenetrado podrá estar ahí delante. Es físico, hay que colgarse también y eso cansa, hay que estar preparadas", concluye.

