El Real Club de Tenis Barcelona-1899 impulsará en el próximo mes de septiembre, el proyecto Next Gen, una iniciativa pionera para formar a los jóvenes jugadores del Club hacia el tenis profesional con un enfoque tenístico, académico y humanístico.

Se trata de un programa de alto rendimiento puesto en marcha por el club barcelonés que pondrá especial atención “en la formación integral de los jugadores”. Esto será posible gracias al convenio establecido con el Colegio Abato Oliba Loreto a través del cual obtendrán atención académica personalizada.

Y no solo eso, gracias a este convenio, los jugadores del RCTB-1899 podrán seguir un itinerario formativo humanístico que lleva el nombre de ‘Return the Game’, cuya labor principal será la de transmitir a los jóvenes un compromiso con la sociedad, no solo con los valores del deporte.

Eric Domènech, director del proyecto

A lo largo de Next Gen se trabajará la preparación física y también la nutrición de mano de profesionales especializados en la materia. De esta forma se mejorará la formación física de cada jugador.

Next Gen tiene un objetivo, y es claro: competir a nivel internacional en las distintas categorías, así como ayudar a los jóvenes tenistas en el salto, siempre complicado, de la competición júnior hacía el circuito profesional de la ATP o WTA.

El RCTB – 1899 ha puesto como requisito indispensable que aquellos que deseen formar parte de este nuevo proyecto han de estar dentro del top- 10 de su categoría a nivel catalán y tener como mínimo 12 años de edad.

Aunque todavía no se conocen más detalles, el Club ha anunciado que el director del proyecto será Eric Domènech, también director de la escuela, y tendrá como entrenadores a Marc Pallarès, Albert Angulo, Carla Rosset, Pablo Pulido y Eloy Abelló.

El propio club ha comunicado también que durante el próximo mes de septiembre se conocerá más información acerca de “este nuevo reto tan ilusionante”, a través de una presentación pública que tendrá lugar en las instalaciones del RCTB-1899.

practicodeporte@efe.com