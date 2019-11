El salón de entretenimiento digital NiceOne Barcelona, que comienza este jueves, 28 de noviembre, y concluirá el domingo, en el recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona, pretende llevar a los jugadores "más allá de las pantallas" y "sumergirlos" en la acción mediante experiencias inmersivas.

En el marco del NiceOne Barcelona también se celebrará RetroBarcelona, el acontecimiento de videojuegos clásicos, que conmemorará los 30 años de la Gameboy de Nintendo con una exposición que rendirá tributo al creador de la famosa consola, y el medio siglo de Konami con el cartel homenaje de esta edición y una conferencia que repasará la trayectoria de la marca.

Fira de Barcelona, organizadora del evento, destaca además que otro de los focos de atención de este NiceOne Barcelona serán las competiciones de deportes, como por ejemplo las semifinales y finales de la Iberian Cup , el torneo organizado por la LVP (Liga de Videojuegos Profesional) con el apoyo de Riot Games que reúne a los mejores equipos de League of Legends (LoL) de España y Portugal.

En la capital catalana tendrán lugar las semifinales, viernes y sábado, y la gran final, el domingo. Los cuatro equipos que quedan en esta última competición de la temporada de League of Legends son el S2VVesports que se jugará un puesto en la final ante los MAD Lions, y los Vodafone Giants y los portugueses del For The Wing Esports.

Experiencias inmersivas

Las experiencias inmersivas serán uno de los protagonistas del salón gracias a "Man of Medan: An Immersive Experience", un videojuego que recrea, en un espacio de 200 m2, el Ourang Medan, el barco holandés desaparecido a finales de los años 40 en Indonesia, y de donde los participantes tendrán que salir.

La segunda propuesta inmersiva será la "Zombi Shooter Experience" que recrea una ciudad postapocalíptica tomada por zombis de donde los jugadores tienen que escapar con la ayuda de armas láser.

En esta actividad los famosos youtubers Willyrex (15 millones de seguidores) y TheGrefg (12 millones) mantendrán un encuentro con sus seguidores.

Otra de las novedades será un espacio dedicado a los technosports, una disciplina que combina los deportes y la realidad aumentada que está atrayendo un gran número de seguidores en todo el mundo.

El salón, que ocupará más de 60.000m² y contará con 198 empresas expositoras, también estrena una nueva área con 320 terminales de juego distribuidas por temáticas para reforzar la oferta de las marcas y ofrecer a los aficionados los títulos más populares de la temporada.

practicodeporte@efe.com