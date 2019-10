La final de Milán coincidirá con las Next Gen ATP Finals. Foto: Real Club de Tenis Barcelona 1899

Nicolás Álvarez Varona se ha proclamado campeón del Torneo Next Gen Red Bull nacional celebrado en el Real Club de Tenis Barcelona 1899 tras superar a Pablo Llamas en la final y, por lo tanto, será el representante español en la gran final internacional de dicha competición que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre en Milán.

Para acceder a la disputa por el título, en la que el tenista burgalés acabó imponiéndose en un igualado partido a su compañero Pablo por 4-3, 4-3 y 4-3, previamente había ganado a Diego Barreto por 4-1 y 4-1 en cuartos de final y a Orio Fillat por 4-1 y 4-2 en semifinales.

"Tengo ganas de ir a Milán, es una motivación extra para este final de temporada"

"Me he encontrado muy bien durante todo el torneo, y la clave (en la final) ha sido adaptarme al nuevo formato, mantener la concentración y las emociones a raya en todo momento, por que los sets a cuatro hacen que todo sea mucho más intenso y no te puedes despistar ni un momento", señaló el deportista español tras su victoria.

Final de Milán

Con este triunfo, Nicolás Álvarez Varona logra una plaza para la gran final del Red Bull Next Gen Open en Milán. Allí, el tenista español competirá junto a otros siete jóvenes por hacerse con el título internacional de esta competición que nació en año pasado con la intención de convertirse en un torneo de referencia para tenistas menores de 21 años.

El primer jugador en clasificarse para la última fase fue el rumano Calin Manda. También estarán Ryan Nijboer, que ganó la fase nacional de Holanda, y Holger Vitus Nodeskov Rune, el joven danés que se llevó el título júnior de Roland Garros y que participará como invitado. Todavía quedan por conocer el resto de tenistas que acudirán como invitados, así como los vencedores de las ediciones de Japón e Italia.

"Tengo ganas de ir a Milán, es una motivación extra para este final de temporada", comentó Nicolás, quien además confesó ser admirador de Rafael Nadal por lo que "ha conseguido y por todas las veces que se ha recuperado de situaciones difíciles", así como de Roger Federer, "me fijo mucho en Federer por su tenis"

El tenista español tendrá la oportunidad de entrenar y jugar junto a los mejores jugadores sub-21 del mundo. Esto se debe a que la final mundial del Red Bull Next Gen Open de la localidad italiana coincidirá con las Next Gen ATP Finals.

practicodeporte@efe.com