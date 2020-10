El español Nikoloz Sherazadishvili se ha colgado este domingo la medalla de bronce en la categoría de -90 kilos del Grand Slam de Hungría, primera competición internacional de judo tras la pandemia que se disputa en Budapest, al vencer en la lucha por entrar en el podio al sueco Marcus Nyman, que venía de la repesca.

El campeón del mundo, que partía como primer cabeza de serie, se quedó fuera de la disputa por el el oro al perder en semifinales con el ruso Mijail Igolnikov, quien a la postre fue el campeón después de imponerse en la final al mongol Altanbagana Gantulga. El otro bronce fue para el azerbaiyano Mammadal Mehdiyev.

Niko, exento en primera ronda, se plantó en las semifiales tras doblegar consecutivamente en el grupo A al kazajo Islam Bozbayev, al suizo Ciril Grossklaus y al uzbeco Davlat Bobonov antes de caer ante el ruso.

World no.1 Sherazadishvili picks Grossklaus (SUI) up from the floor into an explosive Uchi-mata! Quality work from the Spanish athlete here in Budapest! #JudoHungary #Judo #Sport #Olympics #Hungary

©?IJF Media Team - Ben Urban pic.twitter.com/Au2qtJyi93