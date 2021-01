La selección española femenina de hockey logró este domingo un nuevo empate (4-4) que cierra la serie de cinco amistosos disputados contra Irlanda esta semana en la localidad murciana de Santomera.

El combinado dirigido por Adrian Lock, bronce en el último Mundial y que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio, ya había empatado a dos el viernes frente a las subcampeonas del mundo. Los tantos españoles en este encuentro los firmaron Lara Pampín y Georgina Oliva.

La única victoria de las Redsticks se produjo el martes al superar con garra por 3-2 a Irlanda. Júlia Strappato, Clara Ycart y María López materializaron el triunfo hispano.

Los otros dos encuentros disputados terminaron ambos con victoria irlandesa, el primero el pasado domingo por 1-4, con un solitario gol de María López, y el miércoles cayeron 0-2, siempre en el mismo escenario murciano de Santomera.

Irlanda arañó el empate al final

En este último choque las españolas comenzaron con brío y verticalidad y ello les llevó a ir mandando por 2-0 con los tantos de Belén Iglesias y Georgina Oliva en el primer cuarto.

En el segundo acto dos goles de cada equipo, los españoles de Xantal Giné y Marta Grau, hicieron que se llegara al descanso con esos dos tantos de renta para las locales (4-2).

El tercer periodo no registró movimientos en el marcador y los minutos corrían a favor de las de Lock, pero en el último el once del trébol echó el resto y le dio resultado, pues logró acabar empatando un encuentro en el que siempre fue a remolque, pero en el que no se dio por vencido.

. La próxima parada de las Redsticks será, a partir del día 25 del presente enero, en San Fernando (Cádiz).

practicodeporte@efe.com