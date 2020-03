Nuria Castán acabó en quinta posición en la última prueba del Freeride World Tour (FWT), lo que le permite finalizar cuarta en el ranking general, clasificarse para la final y mantenerse en la élite del freeride snowboard para la próxima temporada.

La prueba que cerró la temporada regular tuvo lugar en Fieberbrunn (Austria), y Castán llegó con la presión de jugarse la categoría, por lo que tuvo que arriesgar. La rider española comenzó su descenso desde el Start 2, una salida de mayor inclinación y más técnica, debido a esa necesidad de acabar entre las cuatro primeras de la general para mantenerse en el FWT en 2021. La decisión la tomó junto a su entrenador, Narcís Vila, optando por jugársela en esta línea fluida, rápida y con diferentes saltos.

Pese a caer en el primer salto, la rider española pudo continuar con el descenso y completar el resto de saltos de la línea, concluyendo la prueba con 50 puntos a pesar de la penalización. Esto colocó a la catalana en quinta posición por detrás de Marion Hearty (78.67 puntos), Michaela Davis-Meehan (70.67), Erika Vikander (66) y Michelle Locke (60). Castán pudo defender la cuarta plaza en la general y conseguir el objetivo de la permanencia, mientras que el campeonato fue para Hearty, incontestable a lo largo de la temporada, por tercer año consecutivo.

Congratulations Marion Haerty! For the 3rd year running Marion has won the FWT Championship. #FWT20 @saalbach pic.twitter.com/QbTmAHdxYC