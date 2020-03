Todo el mundo del deporte está igual, pendiente de la decisión definitiva de Tokio respecto a los Juegos que se deben celebrar este próximo verano y que corren serio peligro de aplazamiento por la expansión del coronavirus.

Esa es la situación que también tienen paralímpicos como Núria Marquès, quien, teóricamente tendrá que estar en la capital japonesa el próximo 25 de agosto si esta pandemia no lo impide.

A sus 21 años espera ampliar la colección de medallas paralímpicas, puesto que en Río 2016 se llevó dos, un oro y una plata. "Están siendo días duros para mí porque llevaba encima una buena preparación de cara a los Juegos", ha explicado a EFE la nadadora, que lleva ya una semana de confinamiento y sin haberse tirado a una piscina.Se entrenaba en el CAR de Sant Cugat, que tuvo que cerrar debido al positivo de un médico. "Intentamos quedarnos allí hasta el último momento, pero ahora toca hacer caso a las autoridades sanitarias y cuidarse".

El "momento más inoportuno"

Los nadadores y nadadoras están siendo de los deportistas más perjudicados en esta cuarentena, algo que ya ha explicado también la legendaria Mireia Belmonte. "Esto ha llegado en el momento más inoportuno. Cuesta de asimilar", comentaba en esta misma entrevista Marquès.

Ella, como tantos otros, también ha puesto el foco en el desgaste "psicológico" de esta situación.

De momento, intenta entrenar en casa como puede, con el objetivo de no perder la forma física. "Cada mañana hago un circuito de una hora y media", pero es algo que no se puede comparar con lo que hacía en Sant Cugat. "Lo que hacemos en el gimnasio es ganar fuerza para ponerla en práctica en la piscina, y ahora no podemos".

El Comité Paralímpico Español está trabajando para que pierdan lo menos posible y, por eso, les ha enviado máquinas que simulan lo máximo posible la natación y en el caso de esta deportista ha recibido una que le sirve para simular brazadas.

Por el momento, Núria mata el tiempo libre de cuarentena estando con su familia y haciendo videollamadas como sus amigos, además de seguir sus estidos en la universidad de manera virtual.

Practicodeporte@efe.com