Nuria Vilarrubla se ha proclamado este domingo campeona en la prueba de C1 de la cuarta prueba de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon, disputada en Markkleeberg (Alemania).

La también española Klara Olazabal igualmente se metió en la final y terminó en la séptima plaza a 5.37 de Vilarrubla.

Chourraut, séptima el sábado

En cuanto a la competición del sábado, Maialen Chourraut, oro olímpico en Río 2016 y bronce en Londres 2012, concluyó en la séptima plaza en el K1, mientras que Ander Elosegi, varias veces diploma olímpico, terminó noveno en C1.

Hacía ya dos años que la catalana Villarubla no vencía en una prueba del circuito mundial. La última vez ocurrió como local, en La Seu d'Urgell, el 8 de septiembre de 2017.

En esta ocasión se plantó en la final con el décimo crono y en la bajada definitiva marcó el mejor tiempo con 104.98 y una ventaja de tan solo cuatro centésimas sobre la checa Tereza Fiserova y de 16 respecto a la gran favorita, la australiana Jessica Fox, actual campeona mundial, a la que una penalización por tocar una puerta le costó el oro.

"Después de una larga espera sin resultados y después de haber trabajado mucho ahora me siento con mucha más confianza", indicó la palista española.

"A veces, cuando no encuentras el camino correcto para la victoria tu confianza disminuye. Pero sé que he estado trabajando duro para ello, y estoy orgullosa del trabajo que he estado haciendo", añadió.

"Es bueno tener este resultado ahora. Me encantaría ir a los Juegos Olímpicos. Sueño con ello, pero todavía hay un largo camino por recorrer", confesó Vilarrubla.

En K1 el segoviano Samuel Llorente acabó vigésimo cuarto en la semifinal, mientras que Samuel Hernanz fue trigésimo y Joan Crespo trigésimo cuarto, por lo que no entraron en la lucha por las medallas.

La victoria fue, también tras dos años, para el checo Vit Prindis, por delante del australiano Lucien Delfour y del checo Jiri Prskavec.

