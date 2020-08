Las españolas Raquel Olmos y Teresa Toscano se han clasificado para la segunda fase, 64 jugadoras ya en play off, del Campeonato Amateur femenino de Estados Unidos de golf, que celebra su edición 120 en el Woodmont Country Club de Rockville de Maryland.

Tras dos jornadas de juego, tanto Olmos, que concluyó décimo octava, como Toscano, que fue trigésimo sexta, entraron entre las 64 mejores, algo que no pudo conseguir Marta Pérez tras una muy mala segunda jornada (88 golpes).

Por su parte, Olmos, que estudia en Arizona States, no pudo mantenerse bajo el par del campo, 71 en la primera jornada , aunque no pasó apuros con un recorrido de 75, tres por encima del par, para clasificarse a la primera ronda de los play off.

Toscano superó el corte por dos golpes, al firmar en la segunda jornada, también 75 impactos -73 en la primera-.

La murciana se jugará su pase a los dieciseisavos de final ante la estadounidense Tyler Akabane, mientras que la andaluza jugará en el último partido del día ante la también estadounidense Sadie Englemann.

La mejor después de las dos primeras jornadas fue la local Rachel Heck, que sumó un total de 140 goles, cuatro por debajo del par.

