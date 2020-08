La nadadora Ona Carbonell ha confirmado este miércoles que ha dado a luz a Kai, su primer hijo, en el hospital Can Ruti de Badalona, y que tanto su hijo como ella, están bien.

La nadadora lo hizo público en sus redes sociales, donde escribió: "Gracias por el cariño y profesionalidad al hospital Can Ruti (Badalona) donde he dado a luz y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo que me han acompañado en este viaje. Y muchas gracias a todos por el apoyo, especialmente a la familia".

Bienvenido al mundo Kai ?



Retirada temporal

Carbonell anunció el pasado mes de septiembre su retirada temporal de la competición para dar prioridad a su familia, a pesar que se trate de una decisión que podía sorprender cuando faltaba menos de un año de los Juegos de Tokio 2020.

En un comunicado, la nadadora más laureada de España, comunicó su decisión aunque el momento elegido para retirarse "pueda sorprender", afirma, pero "hay diversos factores relacionados con mi familia cercana que me empujan a ello".

Unos meses después anunció que estaba embarazada.

