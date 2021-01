La biografía de Megan Rapinoe, una de las mejores futbolistas del mundo y un icono de la lucha por la justicia social y la igualdad, llegará en pocos días a España bajo el título 'One Life' para apelar al lector e invitarle a que se implique en combatir las desigualdades de su entorno.

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe y la escritora Emma Brockes se unen para traer 'One Life', la esperada biografía de la que se ha convertido en los últimos años en un icono de masas, dentro y fuera del campo. El libro estará disponible en España a partir del próximo miércoles 3 de febrero, editado por Libros Cúpula.

Oro en Londres 2012, ganadora del Mundial en dos ocasiones con su selección, Balón de Oro y The Best en 2019, su palmarés acredita su talento indiscutible como jugadora. Sin embargo, su figura va más allá de su labor sobre el terreno de juego. Su discurso contra las injusticias sociales, sus enfrentamientos públicos con el ex presidente Donald Trump y su lucha por la diversidad, el respeto a los derechos LGTBIQ y la equidad salarial han hecho que sea reconocida mundialmente por su implicación en busca de la justicia.

En su libro, la californiana no solo repasa sus éxitos y fracasos deportivos, sino que se embarca en un debate sobre sus propias elecciones. Además, apela al lector a pronunciarse, opinar y ser consciente de lo que está en su mano para poder contribuir a un mundo más justo. Rapinoe pregunta directamente a las personas que lo lean: '¿Qué vas a hacer tú?'.

Un altavoz por la justicia social

Rapinoe, de 34 años, afirma en la introducción que muchos famosos solo usan el altavoz que les proporciona su fama para "promocionarse a ellos mismos", una idea totalmente opuesta a ella, que se caracteriza por pronunciarse sobre diferentes causas sociales a riesgo de que cause controversia y le cueste críticas.

"Siempre he pensado que cuando tienes el más mínimo poder, dispones de espacios o de capacidad de control, debes compartirlos. No creo que sea necesario contar con una gran plataforma para ello. Puede consistir en algo tan simple como rechazar un comentario intolerante cuando no se forma parte del colectivo que está siendo atacado. En ocasiones, algo de lo que he dicho ha causado revuelo, pero, teniendo en cuenta cuánto margen se me ha proporcionado, lo menos que puedo hacer es posicionarme," explica la futbolista.

Para la jugadora, estandarte de la selección de Estados Unidos , todos formamos parte de la misma historia, por lo que estamos inevitablemente conectados. Eso significa que "cuando eliges preocuparte por un tema, ayudas a muchas otras causas que quizá ni siquiera conoces" porque "cuando se palia la desigualdad de un grupo, el resto del espectro se beneficia."

De este modo, además de recorrer la carrera y el camino personal de Megan Rapinoe, parando en momentos clave como su salida del armario o su discurso tras ganar el Mundial en 2019, 'One Life' también busca que el lector se pregunte si hace lo suficiente por la justicia social en su entorno, con el ejemplo de una deportista que ha optado por ser además activista social.

