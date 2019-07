Oriol Cardona (Banyoles, Girona, 1994) es uno de esos atletas que va creciendo la especialidad de los corredores de montaña sin prisa pero sin pausa, hasta el punto de haberse convertido en uno de los que más en forma está del actual panorama internacional.

Y según él mismo explica en una entrevista a la Agencia EFE, lo ha hecho gracias a mantener "la cabeza fría", sabiendo huir de las etiquetas y siendo consciente de que su trayectoria en esta disciplina no ha hecho más que empezar.

Como la mayoría de compañeros, Cardona es uno de esos atletas que vive en la montaña practicando diferentes deportes. Así, en invierno también compite en esquí de montaña, una modalidad en la que ha estado muy centrado durante el último año y medio.

Deportista multidisciplinar

"Fue a partir de un resultado que conseguí el año pasado cuando me tomé en serio lo de correr. Estaba motivado corriendo y fue en la primera de la temporada, en Zegama, donde hay mucho nivel, que acabé quinto. Al ver que lo podía hacer bien, fue cuando me planteé hacer una temporada con cara y ojos y así ver dónde llegaba", ha explicado el deportista español.

Y así fue. Después de acabar en quinta posición el Mundial de esquí de montaña, el gerundense se preparó a conciencia para las carreras de montaña, con el doble objetivo de estar en plena forma para las Golden Trail Series por un lado y para la Copa del Mundo por el otro.

"Para seguir los dos circuitos bien tienes que clavar las carreras. Las dos pruebas que he hecho de las Golden Trail Series no me han ido bien, así que ahora estoy más centrado en la Copa del Mundo".

Y es que la historia de Oriol Cardona se remonta a su familia, puesto que es hijo de Joan Cardona, uno de los precursores de esta modalidad en España, de tal manera que empezó a correr carreras de capo a través en su localidad natal entre semana, mientras que los fines de semana subía a la estación de esquí de La Molina (Girona) para practicar esquí alpino.

"Mi padre tenía pensado que, para ser un buen esquiador de montaña, debía aprender esquí alpino. Lo practiqué hasta que me aburrí. Fue a los 14 años cuando empecé a practicar esquí de montaña. Mi padre se imaginaba que lo mío no sería el esquí alpino, pero pensaba que por lo menos me serviría para aprender a bajar y tendría una base", describe.

La comparación con Kilian Jornet

Gracias a una beca pudo entrar en el Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña de Cataluña para estudiar educación física en Font Romeu (Francia), en el mismo centro en el que se formaron atletas como Kilian Jornet y Mireia Miró.

"Es el sitio ideal para mejorar. Ahí hay nieve y estás en altura. Además queda cerca de casa. Reunir estas condiciones en España es muy difícil, porque solo existe Sierra Nevada, donde la universidad queda lejos, en Granada. Font Romeu era ideal".

Y lo que también tiene claro es que tiene que huir con la comparación con el fabuloso Jornet. "La típica frase de 'este será el nuevo Kilian' es perjudicial porque te pone presión. Yo sé que soy Oriol, que no llegaré jamás a hacer lo que ha hecho él. Yo haré otras cosas y acabaré la mar de contento con los resultados que consiga", cierra.

