El atleta español Orlando Ortega, la gran esperanza para ser campeón del mundo de la delegación en estos mundiales de Doha, ha debutado en el campeonato dejando una formidable sensación; ha ganado su serie con autoridad, ha marcado 13.15 y aspira absolutamente a todo.

Su puesta en escena ha sido realmente deslumbrante, demostrando esa capacidad técnica que tiene para pasar las vallas sin tocarlas. Ha ganado su serie con 13.15, dejándose ir en los cuadros y mandando un mensaje de que está en la capital catarí dispuesto a pelear por la medalla de oro.

Va a por el oro

Además, viendo su desempeño en la tarde de este lunes, está para pelear por bajar de 13 segundos y mejorar su propio récord de España. Da la sensación de haber llegado a este Mundial en el mejor momento de su vida.

"Me he sentido muy bien. He notado que es una pista bastante rápida. Salí a dar lo mejor de mi, aprovechar esta primera carrera para saber cómo estaba, porque estaba un poco ansioso de empezar a competir. Necesitaba ese disparo de salida", comentó el plusmarquista español de 110 metros vallas, que afrontará las semifinales el próximo miércoles.

Warholm, título sin récord del mundo

Además, la jornada ha dado mucho de sí; con la victoria espectacular del noruego Karsten Warholm, que revalidó su corona de hace dos años con una gran marca de 47.42, sin conseguir el récord del mundo de Young y que parecía estar temblando en una final a tres bandas con el noruego, con Rai Benjamin y con el local Samba.

Este lunes también sirvió para humanizar a otro noruego, el menor de los Ingerbritsen, Jakob, que fue derrotado por el poder africano que encumbró a Edris en la final de los 5.000 metros.

Este martes será otro día importante para la delegación española , porque buscarán el pase a la final dos de los líderes del equipo, Fernando Carro en los 3.000 metros obstáculos y Javier Cienfuegos en el lanzamiento de martillo. Además, el fabuloso Adrián Ben disputará la final de los 800 donde tratará de prolongar su sueño.

