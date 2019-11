Sergi Llongueras se ha proclamado campeón en 26" en un sábado grandioso del equipo español de trial con tres platas más y otros tantos bronces en la penúltima jornada del Mundial de Ciclismo Urbano 2019 que se disputa en Chengdu (China).

Además, Teresa Fernández Miranda, clasificada para la final de BMX Freestyle Park y con el obetivo de Tokio 2020 más cerca.

El trial español ha demostrado que es la primera potencia mundial al sumar ocho medallas en este Mundial.

Al oro por equipos revalidado en la jornada inaugural se han acumulado hoy siete metales más, entre los que destaca el mencionado oro logrado por Sergi Llongueras en 26”, informa la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El ciclista catalán iniciaba su participación con las mejores sensaciones para enfundarse el arcoíris en el horizonte. Un maillot que solo logró inquietar durante la competición el francés Nicolas Vallee, que finalmente sería plata, a 20 puntos de un Llongueras que, tras su subcampeonato en 2018, lograba subir un peldaño más para alcanzar un sobresaliente oro.

GOLD ?? for Spain!



Your 2019 UCI Trials World Champion in the Men 20” is @SergiLlongueras ???? #Chengdu2019 pic.twitter.com/xVRQsSRuK7