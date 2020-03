Solo quedan cuatro meses para que los Juegos Olímpicos de Tokio alcen su telón, pero según pasan los días la incertidumbre sobre su celebración es cada vez más grande. Para los deportistas esta situación genera "un estrés mental" que no es bueno, como reconoce Pablo Herrera, sobre todo en un momento tan convulso como el que se vive por la pandemia de coronavirus.

Pablo Herrera (Castellón, 1982) forma desde 2009 con Adrián Gavira la pareja más veterana del circuito de voley playa internacional. Antes jugó con Raúl Mesa (2005-2008) y en su debut olímpico, en 2004, con Javier Bosma, logró la plata en Atenas. Actualmente su objetivo es disputar sus quintos Juegos en Tokio, algo que no sabe cuándo será.

La idoneidad de los Juegos en la fecha prevista (24 julio) "depende del tiempo que vayamos a estar en casa. Si se arreglara en veinte días, que no parece que vaya a ser así, el daño no sería tan grave, aunque creo que va a durar más de un mes. Llevamos una pretemporada de tres meses en Tenerife para jugar en Doha y lo que no podemos es ir a los Juegos con un mes de preparación".

Confinamiento en casa

De momento, los días los pasa confiando en su casa de Castellón sin poder ejercitarse y con la "responsabilidad" de asumir este momento tan difícil como cualquier ciudadanos español.

"Como deportista estoy resignado porque sabes que vas a perder prácticamente toda la pretemporada que llevas encima a nivel físico, pero es lo mejor que podemos hacer para salir cuanto antes de esto. Hay que tomárselo con responsabilidad. Solo salgo a comprar y el tiempo lo ocupo, básicamente, con mis dos hijos. Mi hija mayor tiene tres años y medio y el pequeño nueve meses", señala.

Para no perder la forma física intenta llevar un plan de trabajo que, aunque dista mucho de ser el idóneo por las circunstancias, le permite estar algo activo. "El preparador físico nos ha modificado el plan de trabajo y lo ha adaptado a los medios que tenemos en casa, porque no podemos estar al aire libre ni trabajar en un gimnasio para mover los pesos que movíamos antes".

Adrián está en San Roque con sus padres, resignado como yo. Para hacer deporte él tiene un poco más de opciones porque su casa tiene jardín y puede salir a hacer más trabajo. Yo vivo en un piso y trato de salir a la escalera de la comunidad. Son cuatro plantas y subo y bajo escaleras para hacer algo de aeróbico.

El parón tan brusco que han tenido todos los deportistas en sus respectivas disciplinas es un problema a la hora de preparar con garantías los Juegos de Tokio.

"Todos los jugadores vamos a estar en la misma situación y vamos a perder la forma. Si se hacen los Juegos ningún atleta va a ir en las mejores condiciones", confiesa.

Además, en el aspecto anímico, está situación también puede hacer mella. "Mi pensamiento lo tengo en stand by. Entreno en la medida de lo posible, pero no al cien por cien como debería para Tokio".

"Lo único que pensamos es que cada día que pasa es un día menos encerrado. Hay mucha gente trabajando para arreglar esto, muchos médicos y enfermeros dando todo. Hay gente que se sacrifica por los demás y eso nos motiva. Además, vendrá bien para hacer piña después de un tiempo de división en España por el tema político. Nos hará más fuertes para el futuro", señala.

Aplazamiento a 2021

El posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021 trastocaría a los deportistas, aunque sin poder entrenar en estos meses previos igual es una buena solución para acudir a la cita con mayores garantías.

"Nos trastocaría en el sentido de no saber cómo acabaría la clasificación ahora mismo. Tenemos que saber qué pasa con los preolímpicos, si las pruebas que se han cancelado se harán en el futuro o como será la puntuación nueva", subraya.

"Lo peor es la incertidumbre que tenemos por saber si se van a realizar este año o cuando se van a hacer los torneos que quedan. Y si se aplazan como será el calendario y cuando se cerrará el plazo. Hay parejas que ahora no entran por ránking, tienen que jugar un preolímpico y no se sabe nada. Estamos a la expectativa de ver lo que hace el COI", confiesa.

Pablo Herrera apunta como posible solución seguir los pasos de Italia, dónde "a los deportistas se les ha hecho un permiso para entrenar al aire libre y eso es lo que esperamos nosotros. Con que nos dejaran ir a correr o en nuestro caso hacer voley al aire libre bastaría. Yo tengo la playa a 15 minutos".

"Haciendo eso el impacto físico de la preparación no sería tan grave, porque el último mensaje de las autoridades que tenemos es el de seguir entrenando en casa en la medida de lo posible".

¿Últimos Juegos?

Con 37 años, los Juegos de Tokio podrían ser los últimos de Pablo Herrera, algo que ni descarta ni confirma.

"Hace tiempo que me planteo mi carrera año a año. Serían mis quintos Juegos y me hacen ilusión. Lo más importante que tenemos cada cuatro años nosotros son los Juegos y que ahora mismo esté la situación así te genera estrés a nivel mental porque se acerca el tiempo y no sabes que va a pasar", declara.

"Si aplazan estos Juegos y los ponen en 2021, para París solo quedarían tres años (risas). Hay que ver como acaba la situación de Tokio y luego ya veremos", concluye.

