Tras colgarse la medalla de plata en el Campeonato de Europa de saltos en las categorías de Jóvenes Jinetes y Júnior, Paloma Barceló y Maya de la Joya, respectivamente, van por el buen camino para lograr el sueño de convertirse en profesionales de la hípica y por qué no llegar a disputar unos Juegos Olímpicos.

"Yo no soy profesional, pero me gustaría serlo", comentó la primera de ellas en una entrevista concedida a EFE. "Cuando termine la carrera de ADE me gustaría viajar a Bélgica para dedicarme a esto, también a la compraventa de caballos. Ahora quiero hacerme con una cuadra de buenos caballos de 7 años para intentar saltar grande, ojalá en Juegos Olímpicos, que es el sueño de todo jinete", reconoció Paloma.

Su compañera en la selección, quien también compagina los estudios con la hípica, explicó tener una meta similar a la de Barceló. "Me quedan dos años y mi plan es irme a estudiar a Holanda o Bélgica algo relacionado con ADE o economía y poder formar una cuadra", aseguró Maya, que tiene solo 16 años.

"Me encantaría dedicarme a esto si es posible, ojalá pueda llegar un día a los Juegos Olímpicos pero hace falta una cuadra muy potente porque los caballos olímpicos no son fáciles de encontrar ni de formar. Me queda mucho por aprender y ahora necesito caballos jóvenes para que cuando crezca vayan creciendo conmigo", señaló de la Joya.

Éxitos inesperados

Después de siete campeonatos de Europa, siendo este el último en la categoría de young riders, Paloma Barceló finalmente consiguió el objetivo de subirse al podio. "Nunca me había encontrado ante la situación de poder ganar una medalla. Era la última oportunidad y los nervios, de alguna manera, me calmaron y dije, 'a por todas'. Todo fluyó y salió perfecto", recordó.

Además, la jinete española, que el próximo año pasará a categoría absoluta, se subió al segundo escalón del podio junto a Alemania y Holanda, dos de las grandes potencias en este deporte. Y Paloma reconoció que para ella "es un orgullo" competir al mismo nivel que ellos porque "en la categoría de Jóvenes Jinetes (18-21 años) todos los que competían en el campeonato de Europa eran ya profesionales, que a esa edad están ya saltando la última altura, al nivel casi de los adultos y con expectativas de Juegos Olímpicos", explicó.

Por su parte, Maya reconoció que no se esperaba los éxitos conseguidos la semana pasada, donde se proclamó campeona de Europa junior con el equipo español y subcampeona de manera individual, porque el objetivo era simplemente llegar a la final.

"El primer día había 111 caballos. Nosotros planeamos hacer el primer día todo bien y luchar por las dos mangas de la Copa de Naciones, pero nunca esperamos quedar los primeros y yo segunda individual", insistió De la Joya.

Igualdad de condiciones

Maya también destacó que el hecho de que la hípica sea el único deporte en el que hombres y mujeres compiten en las mismas pruebas, algo que le "encanta" de esta disciplina. "Estamos siempre en igualdad de condiciones. Al final se trata de tener bien la cabeza y ser hombre o mujer no te da ventaja", indicó.

Sin embargo, Paloma también cree que en esta modalidad deportiva hay que contar con un alto factor de azar, porque entre el jinete y el caballo manejan muchas variables. "Calculas todo y siempre puede pasar algo. Un golpe en el camión, un tropezón al final... Te tiene que acompañar la suerte", destacó.

Los equipos de menores de la Federación Española de Hípica están clasificados para la Copa de Naciones que se disputará en septiembre en Bélgica, mientras que la selección absoluta se jugará la plaza olímpica en agosto en Holanda o, como última opción, en la final de la Copa de Naciones en octubre en Barcelona.

