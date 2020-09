La incombustible periodista deportiva de RTVE Paloma del Río cuenta a sus espaldas con un total de 14 Juegos Olímpicos (8 de verano y 6 de invierno) y numerosos reconocimientos a su labor, pero asegura que "eso no quita para que siga trabajando en la línea de siempre: defender los deportes minoritarios y sus deportistas."

Del Río fue la elegida por el Comité Olímpico Español (COE) para conmemorar el Día Internacional del Periodista, que se celebraba el martes, a través de una entrevista en la que recorre su trayectoria profesional, muy ligada a los Juegos. La periodista reconoce que dudó hasta el último momento sobre qué carrera hacer, pero que terminó eligiendo el periodismo porque le "tiraba."

En concreto, siempre sintió vocación por los deportes, aunque a veces ha tenido que escribir para otra sección: "En Japón me pilló una explosión de una central nuclear y desde allí mandaba crónicas. Sin tener ni idea de física nuclear, pero soy periodista y tengo que informar y en ese momento era lo que tocaba."

"Me recuerdo leyendo periódicos, con la radio puesta debajo de la almohada desde que era bien pequeña. Soy muy curiosa y siempre me ha gustado mucho investigar, así que yo creo que periodismo es la carrera para ello y creo que acerté," confiesa.

Ser mujer en el periodismo deportivo

Su área de trabajo ha sido históricamente copada por los hombres, aunque ella recuerda que en sus inicios "había ya un grupo de mujeres" como "Mari Carmen Izquierdo, María Antonia Martínez, Olga Biza, María Escario o Elena Sánchez" que la acompañaron y la arroparon en sus inicios en Televisión Española. Aunque algunos compañeros las acogían con los brazos abiertos, no siempre fue así.

"No fue fácil porque nos miraban con cierta displicencia, como si estuviéramos en un escalón inferior, como si no mereciéramos estar ahí, pero yo desde luego peleé por estar allí y por defender hacer lo que quería hacer. Si ellos tenían derecho a hacer deportes, fútbol, balonmano o cualquier otra especialidad, nosotras también, por qué no," afirma.

Ahora la periodista cree que hay un ambiente "un poquito más fácil" gracias a que hay "más televisiones, más plataformas y más mujeres haciendo periodismo deportivo," pero también sabe que sigue quedando camino porque "el periodismo deportivo sigue siendo una especialidad que va encaminada y dirigida fundamentalmente a que lo consuman los hombres." Sin embargo, la madrileña se alegra de que haya podido servir de ejemplo a "muchas estudiantes que quieren hacer periodismo deportivo." De hecho, numerosas estudiantes le han hecho llegar que si estudian periodismo y, concretamente, deportivo, fue gracias a ella, algo que considera que "por un lado es una responsabilidad, pero por otro lado también es un orgullo."

"Para todas aquellas que quieran ser periodistas deportivas, que no tiren la toalla. Se van a encontrar muchas piedras, muchos obstáculos, a veces hasta ninguneos o menosprecios, pero si es su vocación, yo desde luego que no tiraría la toalla porque el que la sigue la consigue. Ese ha sido un poco el lema de mi vida, no tirar la toalla al menor obstáculo, y estoy segura de que si son perseverantes van a conseguir su objetivo," aconseja.

La magia de los Juegos

Para Paloma del Río, el magnetismo de los Juegos Olímpicos reside, por un lado, en que tienen un enganche "mítico" porque "es condición humana el aspirar a más," y por otro, "una parte épica que no tienen el resto de competiciones" ya que "tu título permanece vivo cuatro años, entras en los anales de la historia." "Estoy segura de que todos aquellos que han hecho deporte en algún momento de su vida, sea del nivel que sea, siempre han soñado con recibir una medalla olímpica y eso es lo que les hace únicos," asevera.

Aunque tiene una experiencia innegable gracias a sus 14 Juegos cubiertos, siempre recordará con cariño los primeros, Seúl 88, porque le hacía "mucha ilusión" y poder cubrirlos como periodista "era todo un honor." "Me esperaba una competición más," reconoce, hasta que vio "toda la grandiosidad que suponen los Juegos Olímpicos," que fue "espectacular."

"Me impactaron muchísimo y los viví como una debutante. Luego con el paso del tiempo he ido aprendiendo más y más, pero son impactantes, desde luego. Yo creo que un periodista deportivo tiene que tener la posibilidad de participar en los dos grandes acontecimientos del mundo del deporte, los Juegos Olímpicos y la final de la Copa del Mundo de fútbol," declara.

Pese a toda esta experiencia en las Olimpiadas, del Río confiesa que su espinita siempre será el sueño de que Madrid sea sede olímpica. "Las tres candidaturas últimas, las de 2012, 2016 y 2020, no han salido adelante, pero me encantaría que lo fuera, aunque seguramente no lo voy a vivir ni como espectadora. Más realista y a corto plazo me encantaría que se pudieran disputar los Juegos de Tokio, aunque fueran sin espectadores, y me gustaría poder estar. Sería el broche final a mi carrera profesional porque son los últimos que seguramente pueda hacer por edad y porque el tiempo pasa, pero me hubiera encantado poder disfrutar unos Juegos en Madrid," confiesa.

16 días de anécdotas

La periodista también comenta que los Juegos tienen una parte caótica porque son "16 días seguidos que, a veces, pierdes la noción del tiempo." Su parte preferida es afrontar el momento de ir, aunque recuerda que a sus primeros Juegos llevó "un montón de ropa" que luego no usó que iban "con uniforme," pero eso le sirvió para aprender que "con cinco polos, cinco bermudas y poco más tienes suficiente."

"Los recuerdo siempre muy divertidos y agotadores. Dormimos poco, comemos poco, porque hacemos la primera comida del día, que es el desayuno, y puede que sea la última, por lo tanto, tienes que llevarte provisiones, algún bocadillo o alguna fruta para el resto del día, porque no sabes si el tiempo te va a permitir volver a comer algo a lo largo del día," relata.

Tiene mil anécdotas para contar de todos los Juegos que ha podido cubrir, pero recuerda dos en suelo estadounidense. Por un lado, que en Atlanta 96 tenía que quedarse "en el hall un buen rato hasta que se desempañaban las gafas" por la diferencia de humedad entre el exterior y el interior, debido a que allí "son tan exagerados con el aire acondicionado." La otra fue en Salt Lake City, donde tenía que subir a un décimo piso para la retransmisión y los baños estaban abajo. "Yo no llevó muy bien las alturas y peor llevo el tener que estar subiendo y bajando para ir a los baños que estaban abajo. Así que ya me las ingeniaba yo, no voy a contar cómo, para subir y no tener que volver a bajar en las tres o cuatro horas de esa posición porque lo pasaba fatal cada vez que subía y bajaba," confiesa.

En positivo, se enorgullece de que "Barcelona sigue siendo la referencia y que muchas las cosas se innovaron en Barcelona, por ejemplo, el carril olímpico o el AMIC, un sistema con el que nos podíamos comunicar entre sedes a través de una identificación que teníamos en la acreditación." También llama la atención sobre un aspecto desconocido como es "la preparación y el trabajo que llevan las ceremonias tanto de inauguración como de clausura." "Son secretas, especialmente la de inauguración, y nos dan un libreto para prepararlo, dos o tres días antes, en francés o en inglés, los idiomas oficiales, y hay que estudiárselo para explicarle a la gente la narrativa que tiene esa ceremonia que han creado durante mucho tiempo," explica.

Reconocida en todo el país

Su voz es conocida en toda España, aunque muchos no la pongan cara. Paloma cuenta que tiene muchas anécdotas al respecto, y que "es curioso como hay mucha gente que retiene el sonido y el tono de voz y que te reconoce, aunque no sepa la cara que tienes," como por ejemplo que le "llamen por teléfono para vender un seguro o para hacer un cambio de telefonía y terminar hablando de gimnasia o de patinaje y dejar de lado lo que el señor quería vender."

Con numerosos premios en su haber como la Medalla de Plata y de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Premio Ondas a mejor presentadora, el premio a Mejor Comunicadora en el Deporte en los Premios Mujer, Deporte y Empresa o el Reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos por cubrir más de diez Juegos, del Río asegura que "todos son una sorpresa" porque no trabaja para conseguirlos, pero que le da "orgullo, satisfacción e ilusión" recibirlos.

"No sé si me falta alguno o no, pero los que me han concedido son premios importantes que me gratifican muchísimo y que supone que la gente ha reconocido el trabajo que yo he hecho. Sobre todo, en ese trabajo constante -ahí sí que no tiro la toalla- de apoyo al deporte minoritario, al deporte femenino, al deporte olímpico y paralímpico, que siempre los medios de comunicación nos olvidamos de ellos y que solo aparecen de vez en cuando," afirma.

Apoyo al deporte minoritario y olímpico

"Tenemos que seguir trabajando para que ese deporte que vemos con tan poca frecuencia sea puesto un poquito más en perspectiva y que lo tengamos presente, porque nuestros deportistas minoritarios, todos aquellos que no son futbol, se sienten a veces un poco desamparados y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de darles un poquito de luz y de espacio a estos deportistas," recuerda.

La madrileña asegura que esa siempre ha sido su "tarea constante y de divulgación en ese sentido," para "hacerle a la gente ver cómo tratamos los medios a estos deportistas, que no se lo merecen." En ese sentido, ha querido agradecer la labor del presidente del COE, Alejandro Blanco, porque "es un hombre dedicado completamente al olimpismo y a favorecer todo lo que los deportistas olímpicos puedan necesitar o tener en la medida de sus posibilidades."

"Nuestra relación, él como presidente del COE y yo como redactora de TVE, ha sido muy buena. Siempre que he necesitado algo del Comité Olímpico, no ha habido ningún problema. Nos queremos mutuamente, yo le respeto muchísimo y él me respeta muchísimo. Cada vez que nos vemos se demuestra ese cariño y esa buena relación que tenemos. Yo estoy encantada de haberle conocido y de haber podido trabajar con él tan de cerca," concluye.

practicodeporte@efe.com