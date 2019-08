Sandra Sánchez, actual campeona del mundo de kata en Madrid 2018, será una de las grandes opciones de medalla del deporte español en la próxima cita de Tokio 2020, algo que para ella sería "increíble. Imaginar que pueda ser una medallista olímpica me genera muchísimos sentimientos, tantos que me encantaría ser poeta para expresarlo mejor. Siempre digo que hay un mundo interior que no siempre puedes expresar".

La deportista nacional es primera del ránking y de la clasificación para Tokio 2020, algo que se cerrará el próximo mes de abril. "Ahora voy primera, quiero continuar así porque no es solo jugarse la clasificación, sino ser cabeza de serie, lo que significa separarse de Japón en la liguilla, algo importante siendo los Juegos en Japón. Así que no es solo la clasificación, seguir a tope en todos los campeonatos para intentar conservar esa primera plaza", ha explicado.

Mucho más que una medalla

Sobre la posibilidad de esa medalla allí, Sánchez tiene claro que "no es solo eso, sino que representa todo el camino recorrido. Yo veo eso y soy consciente de que estoy viviendo una oportunidad única a la que he llegado con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha ayuda. No es solo la medalla, es que es la familia, la gente y las personas que han creído en mí".

Cuando piensa en esa competición, reconoce experimentar muchas sensaciones diferentes. "Tengo muchísima ilusión, muchas ganas. Quiero aprovechar todos los días de este año y de todas las emociones que estoy viviendo".

"El entrenamiento es duro, pero al mismo tiempo tengo esa motivación y ese sueño de estar en unos Juegos, los primeros del kárate y no sabemos si los últimos. Todo eso genera dudas, pero también mucha ilusión por poder vivir algo único. Me hace levantarme con ganas de entrenar cada día", explica a la Agencia EFE.

Sobre la posibilidad de que el kárate desaparezca del programa olímpico tras Tokio, Sandra tiene claro que todavía van a pasar cosas. "La puesta en escena va a ser increíble y eso va a hacer que el comité organizador de París 2024 va a decir 'qué ha pasado aquí'. Y si París no puede ser, pues que sea en Los Ángeles".

Y es que la competición se disputará en el emblemático Nippon Budokan, un "escenario muy marcial" y con "mucha tradición" donde se han disputado infinidad de campeonatos. "Japón guarda toda esa tradición, esa disciplina y esa marcialidad alrededor del kárate y el Budokan va a ser muy especial".

"Será un antes y un después"

"Tengo la seguridad de que el Budokan estará lleno al cien por cien, que conseguir entradas va a ser muy complicado, así que el hecho de que esté lleno significa que es un deporte que interesa. Va a ser un antes y un después".

Además, la cita le llega en el mejor momento de su carrera, después de ese impresionante triunfo en el Mundial de Madrid 2018. "Para mí fue un antes y un después porque en kata femenino nunca se había ganando un Mundial absoluto y es algo que se notó en medios y empresas que empezaron a apostar por mí y a ayudarme en que este camino haya sido más fácil".

Y llegados a este punto, cuesta de entender que Sandra Sánchez no llegara a la selección española hasta los 33 años. "Es difícil de entender e incluso de explicar, ha habido muchos altibajos. Lo había luchado mucho, pero cuando haces algo que te apasiona no es tanto ganar o perder, sino que puedes intentarlo hacer mejor otra vez".

Practicodeporte@efe.com