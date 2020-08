Patricia García, jugadora internacional de España en rugby XV y Seven, comienza esta temporada una nueva andadura en el Exeter Chiefs de Inglaterra, la primera liga profesional de XV femenino, algo que considera "muy positivo para todo el rugby femenino internacional y español".

Tras pasar por equipos de Francia, Nueva Zelanda y Japón, García recaló en el Exeter Chiefs después de la llamada de la ex seleccionadora inglesa de rugby a 7. "Quería contar conmigo como una de las principales líderes y directoras del juego, para mí es un honor y un orgullo", confiesa la madrileña en una entrevista al Comité Olímpico Español (COE).

"Para el rugby es muy positivo que se creen ligas profesionales. Somos profesionales en rugby a 7, sobre todo en la selección, y hay ligas profesionales como la japonesa, pero a nivel de clubes se está empezando una profesionalización poco a poco y esta liga es pionera. Que el día de mañana haya jugadoras que puedan dedicarse, sin ni siquiera estar en la selección, a jugar profesionalmente al rugby, es fantástico y muy novedoso", afirma García.

Con este salto a la profesionalización, la jugadora, que hasta el momento combinada ambas modalidades de rugby, confirma que se va a centrar más en el rugby XV. "He decidido apostar por el XV. Ojalá pueda despedirme y reincorporarme en algún momento al equipo, pero creo que viene bien que las chicas jóvenes tomen responsabilidad en el rugby a 7", explica.

El "flechazo" por el rugby

La internacional recordó sus inicios en el mundo del deporte, en el que ha pasado "por fútbol, tenis, baloncesto y sobre todo atletismo" hasta que, en la universidad, conoció a Irene Schiavón, "amiga y compañera de selección", que introdujo a García en este deporte. "Surgió el flechazo, me encantó el ambiente social y los valores que te inculcan nada más llegar", recuerda.

Por aquel entonces, el rugby femenino era una disciplina mucho menos practicada en España, por lo que las jóvenes no tenían tantos referentes. "Me fijaba en atletas como Maite Martínez, Marta Domínguez, Fermín Cacho o Abel Antón. En el rugby, uno de los pocos referentes femeninos que tuve era la capitana de la selección, Ana María Aigneren. Teníamos más referentes masculinos, como Jonny Wilkinson," confiesa García.

Son precisamente esos valores que le enamoraron del rugby los que ella intenta inculcar a las nuevas generaciones. Recientemente nombrada amiga de Unicef, cuenta con proyectos solidarios como 'Rugby Libre' a través de su propia ONG y da charlas motivacionales. "La inquietud de aportar no sé si es innato, pero sí me viene de hace muchos años," explica.

"A mí el deporte me ha aportado y enseñado muchísimo, me encanta compartir los valores que he aprendido en mi carrera deportiva. Poder inspirar y ayudar a otras personas me provoca una sensación que casi nada en el mundo puede aportar. Si eso puede ayudar a construir un mundo o una sociedad mejor me hace muy feliz", dice la internacional española.

La experiencia olímpica

En la entrevista, Patricia también tuvo tiempo de recordar la meritoria participación olímpica, en la que la selección española femenina de rugby a 7 se llevó un diploma olímpico. "Hay momentos agridulces, porque creo que podríamos haber jugado mejor, haber conseguido más", reconoce.

"Fue un sueño cumplido y no cambio nada el haber trabajado tantos años con el equipo. Debutar con este deporte y hacer el primer saque de la historia del rugby a 7 en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue una experiencia que siempre recordaré", afirma García.

Para la madrileña, ser olímpica es un honor, pero también conlleva una enorme responsabilidad, ya que deben "servir de ejemplo para las nuevas generaciones":

"Me encantaría inspirar a los más pequeños para que luchen por sus sueños y traten de conseguir cualquier cosa que deseen, sobre todo si es en el deporte. En el rugby, hay caminos que todavía no están hechos, que hay que crearlos, y que ellos puedan seguir esa estela y cojan el relevo para continuarla es un orgullo y una responsabilidad que me hace muy feliz."

Actualidad y sueños

Además, también tuvo palabras de agradecimiento para el COE y su presidente, Alejandro Blanco, tanto por su apoyo deportivo, que "siempre ha estado ahí, con Becas ADO y en el camino a los Juegos", como a nivel personal, ya que "con el proyecto 'Rugby Libre' Blanco me abrió las puertas del COE, solo tengo palabras de agradecimiento a esa entidad," confiesa la jugadora.

Respecto a la situación generada por la pandemia del coronavirus, Patricia sabe que es una situación "muy difícil para todas y todos" y agradece que no ha tenido "ningún caso especialmente duro a nivel familiar". La madrileña aprovechó la cuarentena para "replantear cosas, seguir trabajando con mi ONG y entrenando en casa". En la actualidad, se encuentra en Inglaterra, aclimatándose a su nuevo hogar .

"Mi sueño a nivel de selección es dejar la camiseta un poco más alta de donde la encontré. A nivel personal, que mis compañeras sepan que tienen una persona al lado con la que pueden contar. A través de estos valores se crean proyectos y objetivos muy bonitos. Eso me hace soñar en mis últimos años de carrera deportiva como jugadora, y quizá el día de mañana poder aportar en una misma línea, pero fuera del campo," concluye García.

practicodeporte@efe.com