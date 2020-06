La reconocida psicóloga Patricia Ramírez ha anunciado que renuncia a seguir trabajando en el campo de la psicología deportiva, debido a la vinculación del deporte, en especial del fútbol, con la publicidad de las casas de apuestas.

En su cuenta de Instragram, Ramírez explica su decisión después de que ya el año pasado, rechazará varias ofertas de clubes de fútbol para colaborar, debido "a todo el mundo que hay detrás relacionado con la publicidad". Y es que considera que ahora "todo está financiado por las casas de apuestas".

Explica que esta es su "cruzada" para no formar parte de "de una publicidad, de una actividad que está fomentando y potenciando el juego y la lodopatía".

Dramas por el juego

En este sentido , destaca que es consciente, por medio de su consulta de psicología, de "los dramas que se están viviendo por el juego".

"La gente joven empieza apostando un euro o dos y cuando nos damos cuenta la gente ha arruinado su vida, ha entregado todo su salario. Hay gente que ha tenido que rehipotecar su casa, otros que han perdido su matrimonio y que ha arruinado todo su sistema financiero", señala.

Y no se trata sólo de gente joven, sino mayor, argumenta Patricia Ramírez, quien recuerda que se prohibió anunciar el tabaco y el alcohol, y "por supuesto no se puede anunciar las drogas", porque "sabemos que cuando promovemos ese tipo de consumo, incrementamos su uso, porque va asociado al placer o al bienestar, ya sea fumando, bebiendo pero también apostando".

"Jugar es algo tan dañino para nuestra salud como lo son el consumo de tabaco o el alcohol, o incluso más porque en el momento en que uno empieza a jugar despierta la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la obtención de placer que te pide cada vez más, con lo que te vuelves adicto", insiste esta reconocida psicóloga en el mundo del deporte.

Adicción=enfermedad

Eso significa que si bien uno al principio puede ser responsable de lo que juega, "cuando tu dopamina se altera, se genera una adicción y las adicciones son enfermedades", y donde se termina "arrastrando a toda tu familia, y de ahí la gente no puede salir".

Por todo ello, apunta que "no va hacer más entrevistas relacionadas con el deporte, porque además casi todas son de fútbol", y a ella, prosigue, "se me relaciona por haber sido la psicóloga del Betis y el Mallorca" y además "no me preguntan sobre el ciclismo ni el atletismo sino sobre fútbol y no me apetece porque le he cogido animadversión".

Patricia Ramírez insiste en que se lo toma como una cruzada porque ve que "no le estamos poniendo freno" y aunque se plantea quién debería frenar este hecho, "si los políticos, el gobierno o las Comunidades Autónomas", reitera que "el dolor humano que he visto en consulta, es tremendo".

