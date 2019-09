Pau Capell (Sant Boi de Llobregat, 1991) ha entrado en el selecto grupo de leyendas mundiales del trail al proclamarse campeón del Ultra Trail del Mont Blanc este 2019, un sueño que ha cumplido y que tenía desde hace años. Lo hizo como un lobo solitario. Corrió sin compañía durante las más de veinte horas de competición hasta llegar a la meta de Chamonix, logrando además la mejor marca registrada en este circuito de 171 kilómetros.

El UTMB es una victoria especial en un palmarés que incluye, entre otras carreras, la Transgrancanaria Advanced, Ultra Mallorca Serra de Tramuntana, la Volta Cerdanya Ultrafons, el Ultra Sierra Nevada o el circuito Ultra-Trail World Tour en 2018.

P: ¿Cómo comenzó su relación con el trail, con el mundo de las carreras de montaña?

R: Empecé a correr por montaña por accidente. Me recuperaba de una lesión que me hice jugando a fútbol sala con veinte años, una rotura de cruzado y menisco, y al final de la recuperación el doctor me recomendó correr por montaña. Allí empezó todo. Con veinte minutos tuve suficiente para enamorarme del trail y cada vez fui ampliando el tiempo de entrenamiento hasta descubrir los ultra.

P: ¿Cuál es su método de entrenamiento, su rutina?

R: Entreno unas cinco horas diarias de mediana. Tengo una entrenadora, Laia Diez, desde hace años y es el secreto de que todo vaya bien. También es importante descansar y que el cuerpo pueda volver a entrenar con garantías.

P: ¿Es importante el aspecto psicológico para las carreras de montaña?

R: Es vital, y más si hablamos de larga distancia. En carreras de ultratrail la mente juega un papel muy importante y se tiene que trabajar en los entrenamientos. Lo más importante es la motivación personal para enfocar los retos personales. Creo sinceramente que hoy en día faltan sueños en la vida y es fundamental que soñemos y que luchemos por conseguirlos.

P: ¿Qué se siente al pasar muchas horas solo corriendo en la montaña?

R: Se siente libertad. La soledad es algo inevitable, pero sentir soledad haciendo lo que te gusta se convierte en una sensación de libertad total.

"Cumplir un sueño"

P: ¿Qué significa ganar el UTMB?

R: Cumplir un sueño. Hace siete años, cuando empecé a correr, miraba a través del ordenador los atletas que corrían el Ultra Trail del Mont Blanc. Pensaba en poder ser uno de ellos algún día, simplemente soñaba. Este año, el hecho de ganarlo, ha supuesto conseguir mi sueño. Ha significado mucho para mí.

P: ¿Alguna victoria especial que recuerde?

R: El UTMB 2019. Ha sido único, especial. He sentido cosas que no puedo explicar con estas palabras, solamente las podría vivir otra vez para poder expresarlas... fue brutal.

P: ¿Qué retos tiene por delante?

R: Ahora mismo descansar y recuperar para estar al cien por cien el próximo año. Las temporadas las empiezo temprano, en enero, y las termino en septiembre. Son muchos meses a un nivel alto de exigencia, por lo que este descanso es más que merecido.

P: ¿Tiene algún referente deportivo?

R: Nunca he sido de referente deportivos fijos, aunque lógicamente tengo algunos deportistas en los que me he fijado por su forma de competir, tales como Rafael Nadal o Carles Puyol, entre otros.

