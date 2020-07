Paula Ramírez es una de las caras visibles de la natación artística española, el relevo ideal de Ona Carbonell, con quien ha compartido dúo tantas y tantas veces. "Siempre nos compenetramos muy bien", cuenta sobre el hecho de haber compartido piscina con una de las más grandes de todos los tiempos.

Su dúo con Ona

"Ona ha vivido muchas cosas, medallas internacionales, los Juegos Olímpicos con Andrea Fuentes... pero yo tengo la anécdota de que era alevín del mismo club que ella. Y mira, luego acabamos haciendo dúo juntas. Siempre quise demostrarle que podía estar segura y tranquila conmigo", explica en una entrevista concedida a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Por otro lado, Ramírez compara la grandeza de Ona Carbonell con Gemma Mengual. "Yo tenía un autógrafo suyo cuando era pequeña. Ahora somos amigas y nos podemos tomar un café tranquilamente".

Sin embargo, tras la retirada de Carbonell, ella ha seguido creciendo como deportista. "He aprendido que una vez que consigues algo, en el fondo no significa nada, hay que volver a pelearlo. Esto va año a año y todas vamos a buscar el máximo nivel. Nunca ganas algo para siempre", reconoce.

El objetivo para ella es el de mejorar porque sabe que el dúo "no es eterno" y que con "Sara Saldaña fue al revés que con Ona. Me costó ser mayor y cada año hay que saber adaptarse a cada momento".

El reto de los Juegos

Sin embargo, ahora está centrada en esa cita de Tokio 2021, eje central de todo el deporte. "Mi madre siempre se ríe porque desde los cinco años decía que iba a ir a los Juegos y me iba a tatuar los aros olímpicos. Mi familia confiaba en que iba a llegar, pero el dúo olímpico eran palabras mayores".

Ahora lo tiene más cerca que nunca. "Si vamos a Tokio será tan especial que no me lo puedo ni imaginar. Además, lo haremos pensando en la gente que lo ha pasado mal por el coronavirus. Si nado allí será dedicado a ellos. Lo más importante para mi es el apoyo de mi familia, que siempre me dice que tanto en el deporte como en los estudios, no hay que parar".

También valoró los grandes rivales que tendrán por delante. "Estamos muy igualadas con Italia. Estamos en ello, pero en algunas semifinales las hemos ganado".

Sobre el futuro más allá de la natación artística, reconoce que no es algo en lo que piense "mucho", aunque cree que su vida siempre estará ligada a su deporte. "La sincro sigue siendo algo muy familiar, aunque ha crecido mucho. Todas tenemos un sentimiento de formar parte del equipo aunque no estemos. Cuesta desvincularse, así que probablemente estaré por aquí dando vueltas".

