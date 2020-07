Pedro Acosta, Xavi Artigas (moto3) y David Alonso (European Talent Cup) lideran sus respectivas categorías tras la segunda cita del FIM CEV Repsol en Portimao, mientras que el italiano Yari Montella encabeza Moto2.

Han sido 17 milésimas las que han decidido los dos primeros puestos de la carrera del Campeonato del Mundo de Moto3 en Portimao. De nuevo, como ya sucedió en Estoril la prueba anterior, Pedro Acosta y Xavi Artigas fueron los encargados de ponerle emoción al final. Ambos lideran la clasificación con 19 puntos.

Esta vez, la victoria cayó del lado del murciano Acosta, quien logró así su primera victoria. Un triunfo que quiso dedicar a su compañero Andreas Pérez fallecido con 14 años en 2018 en el Circuito de Catalunya. El podio lo cerró David Salvador en un nuevo Top-6 completamente español.

“Ha sido una buena carrera después de haber logrado la pole position. Iba pensando en la última vuelta para no cometer el mismo error que en Estoril . No tengo palabras para describir lo que siento, es mi primera victoria tras tres años en este campeonato. Quiero dedicárselo especialmente a Andreas Pérez y a toda su familia”, dijo tras la victoria.

"Contento con la victoria"

En el Campeonato de Europa de Moto2, las dos pruebas celebradas han dejado el mismo resultado final. Yari Montella, el italiano, ha cruzado primero la línea de meta en las dos ocasiones. El segundo fue Niki Tuuli, y el tercero Alessandro Zaccone.

“Estoy muy contento con esta vitoria y con todo el trabajo realizado, ya que no teníamos datos anteriores en esta pista. He mantenido el ritmo vuelta a vuelta y esto me ha permitido coger bastante distancia. Gran trabajo de todo el equipo”, afirmó Montella.

Solo una carrera en la jornada para la European Talent Cup, pero dos salidas. La segunda fue provocada por una bandera roja en la primera vuelta. David Alonso, tras el arranque se escapó de inicio y logró el triunfo con dos segundos de ventaja. Alberto Fernández y Marco Morelli cerraron el podio.

"Tercera victoria muy importante"

“Ha sido una carrera increíble. Lástima de la bandera roja, pero aún así hemos podido salir de nuevo y me he escapado manteniendo un buen ritmo durante las 10 vueltas que faltaban. Tercera victoria muy importante para el campeonato. Agradezco el trabajo del equipo y de todas aquellas personas que me apoyan”, palabras de Alonso.

Sin españoles a la vista en la categoría de Moto2, Yari Montella sigue líder de la clasificación alcanzando los 100 puntos, mientras que en la European Talent Cup es David Alonso el que se reafirma en lo más alto con 75 puntos.

Siguiendo con el curso, estamos en semana de MotoGP , y la próxima cita del FIM CEV Repsol no llegará hasta finales de agosto. Entre el 29 y 30 de agosto tendrá lugar la tercera prueba de la temporada en el Circuito de Jerez Ángel Nieto.

