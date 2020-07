Ana Peleteiro lleva soñando con los Juegos Olímpicos desde que era una niña y colgarse ese oro es algo que desea profundamente. "Trabajo cada día para lograr ese oro olímpico, pero es algo muy difícil que solo unos pocos pueden conseguir".

La atleta gallega, además, reconoce que esta es una obsesión que ha tenido desde siempre. "De niña yo no quería ser ni profesora, ni científica, ni profesora", explica una Peleteiro que no deja de trabajar para ser cada día una mejor y más completa deportista.

Los Juegos, gran objetivo

Reconoce que sintió "pánico" en el momento se empezó a hablar de la cancelación de los Juegos. "Llevo con posibilidades de ir desde 2012 que hice la mínima. No me llevaron porque era muy joven y luego en 2016 me lesioné. Para este 2020 tenía mi oportunidad pero viendo como estaba todo cambié el chip y empecé a darme cuenta de que era lo mejor".

Eso va a provocar que Peleteiro llegue a Tokio más madura y más convencida de sus posibilidades. "Ahora mismo estoy entrenando muchísimo mejor que antes de que pasara todo esto del covid-19".

Y aunque ella está totalmente centrada en esos entrenamientos, desea que se pueda recuperar la normalidad total cuanto antes. "Ojalá todo se pueda controlar, se encuentre una vacuna y podamos volver a competir en condiciones normales, tanto en pista cubierta como al aire libre. En 2021 va a ser el primer año que hay dos citas en pista cubierta en una misma temporada, me encantaría hacerlo bien".

Entrenar con la mejor del mundo

Como es sabido por todos, Peleteiro entrena con Iván Pedroso en Guadalajara, pero es que, además, comparte pista con Yulimar Rojas, la mejor triplista del mundo en estos momentos. "Hemos cambiado algunas cosas para sacar más provecho de cada uno de los ejercicios pero todo sigue igual, al margen de que tenemos que tomar todas las precauciones necesarias".

Sobre el hecho de compartir entrenamientos con Rojas, tiene claro "que tiene cosas positivas y otras negativas", pero intenta buscar más de las primeras. "Es difícil entrenar con tu rival directa y que además es mejor que tú. Tienes que estar todos los días al 100% y no es nada fácil, pero también te hace ser más fuerte de cabeza y que en los días malos puedas venirte arriba e intentar superarlos y sacar un buen rendimiento a pesar del momento y de las circunstancias".

Lo que sí tiene su grupo de entrenamiento es un muy buen ambiente. "Nos apoyamos los unos a los otros. Así llevamos mucho mejor tanto los entrenamientos como las competiciones. Nos sentimos fuertes como equipo".

En esta entrevista concedida al Comité Olímpico Español, ha querido agradecer el esfuerzo del mismo y de su presidente Alejandro Blanco. "Siempre he tenido su cariño y su protección. Creo que es defiende mucho los valores olímpicos y de los deportistas españoles".

Por último, reconoce que además de ser una apasionada del atletismo, le gustan mucho la moda y la televisión, aunque su cabeza está centrada al 100% en su deporte.

