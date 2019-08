Ana Peleteiro no ha podido pasar de 14.06, una marca que no le ha permitido estar en la pelea por los primeros puestos. Foto EFE.

La española Ana Peleteiro no ha tenido su mejor día en la primera final de la Liga de Diamante disputada en Zúrich (Suiza) y no ha podido pasar del octavo puesto con un mejor salto de 14.06, lejos de los 14.59 que lograba en París el pasado fin de semana.

Peleteiro no encontró sus mejores sensaciones en un concurso carísimo con las mejores del mundo. Llegó hasta los 14.06 en su tercer intento, pero no pudo pasar de ahí en sus tres últimos saltos, que no fueron especialmente buenos para lo que ella nos tiene acostumbrados.

Derrota de Yulimar Rojas

Ganó el concurso la jamaicana Shanieka Rickett, que voló hasta los 14.93, haciendo marca personal y consiguiendo el diamante por delante de la gran favorita, la venezolana Yulimar Rojas, que se quedó en 14.74, también lejos de sus mejores registros.

Por lo que respecta al resto de carreras, hubo actuaciones muy destacadas. Naser se llevó los 400 femeninos con autoridad haciendo buenos los pronósticos. Y lo ha hizo con un corono de 50.24, lejos de sus mejores registros pero poco exigida en la final.

El estadounidense Brazier, como ya hiciera en la reunión de Roma, sorprendió a Amos en los 800 metros después de un final espectacular. En los 3.000 obstáculos femeninos, Chepkoech no dio opción a nadie y ganó con gran autoridad, marchándose en solitario prácticamente desde la salida.

Shaune Miller impresiona

Shaune Miller deslumbró en los 200 femeninos logrando la mejor marca del año con 21.74, suficientes para llevarse el diamante por delante de la británica Dina Asher Smith. Y qué decir del noruego Warholm, que mejoró su marca, batió el récord de Europa y ha establecido la segunda mejor marca de todos los tiempos, acercándose cada vez más a ese récord del mundo de Kevin Young.

Cheptegei se ha llevado el diamante en los 5.000 metros después de una preciosa carrera dominada, como no podía ser de otra forma, por los africanos. Y Sifan Hassan derrotó a Genzebe Dibaba en el 1.500 femenino en una carrera más táctica que rápida donde ambas corrieron pensando en el diamante y no en la marca.

Noah Lyles no falló en los 100 metros y ganó con una marca de 9.98, lo mismo que Sam Kendricks en la pértiga y que el cubano Echevarría en la longitud.

