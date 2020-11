La selección española de piragüismo ha finalizado la Copa del Mundo de Eslalon con presencia en cinco finales, pero se va de Pau (Francia) con una sola medalla, el bronce del sábado de Darío Cuesta en Extreme.

Cuatro errores le han costado otras tantas preseas este domingo en las pruebas de C1, en la prueba celebrada a puerta cerrada en el canal de la localidad gala, que pone fin a una temporada marcada por la covid-19.

Travé, cuarto

Con Miquel Travé, cuarto; Miren Lazkano, quinta; Núria Vilarrubla, sexta; Klara Olazabal, séptima, y Luis Fernández, noveno, los españoles no han podido ampliar el medallero inaugurado ayer por el castellano-leonés Darío Cuesta, bronce en Extreme.

El catalán Miquel Travé, al que el último participante en tomar la salida sacó del podio para desplazarle al cuarto puesto en la final de C1, ha recibido el reconocimiento que el locutor repetía por medio de la megafonía de la competición enfatizando la elegancia del español. El palista del Cadí, con una sanción de 2 segundos se ha quedado fuera del medallero, informa la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

"Hago un balance positivo. He encontrado un formato de navegación muy bueno pero esto es el eslalon, hay pequeños errores y detalles que pueden definir una bajada y eso es lo que me ha pasado, se me ha escapado un pelín la salida de un rulo y ha habido consecuencias. Un pequeño error me ha echado de las medallas pero voy a seguir a tope y el año que viene a dar más de lo bueno", ha subrayado Travé.

El gallego Luis Fernández, en esa misma final, ha terminado noveno tras incurrir en penalizaciones de 52 segundos.

En la final de C1 mujeres, a la que las tres españolas habían accedido tras superar la semifinal, todas ellas han visto esfumarse sus posibilidades de medalla por un único fallo en cada caso que les han supuesto una penalización de 50 segundos que les arrebata el podio, si bien sus destacados tiempos les permitían mantenerse en posiciones intermedias.

La vasca Miren Lazkano ha sido quinta, la catalana Núria Vilarrubla -clasificada para JJOO de Tokio- sexta, y la también catalana Klara Olazabal, séptima.

"Es una pena haber estado tan cerca de la medalla, no solo yo sino las tres que hemos estado muy bien y muy contundentes, aunque con esos pequeños errores que nos han alejado de estar en el podio. Me voy contenta; venía de haber desconectado después del selectivo a principios de octubre. Ahora estoy con mucha ilusión para empezar la preparación de los JJOO", ha afirmado Vilarrubla.

"Desafortunadamente en la final he tenido un pequeño desajuste en la puerta 8 que me ha llevado a la penalización de 50 segundos pero no voy a dejar que esto estropee el momento. Ahora hay que sacar conclusiones y estar preparada para la próxima temporada", ha dicho Olazabal.

En la semifinal de C1 el gallego Daniel Pérez (Penedo Teimporta) no ha podido superar la semifinal al ocupar el puesto 17.

El coordinador técnico de aguas bravas de la Federación Española de Piragüismo, Guille Diez-Canedo, ha apuntado que la Copa del Mundo le deja sensación "agridulce", ya que el equipo nacional podría haber obtenido "algunas medallas, muy en plural. Hoy, incluso las tres chicas podrían haber estado en el podio y también los chicos".

Ha expresado su deseo de "hacer un punto y aparte, sobre todo de esta temporada marcada por el coronavirus. Ojalá que se arreglen las cosas y podamos tener un poco de tranquilidad porque los palistas necesitan ya afrontar una temporada normal, enfocarse en los Juegos y en el Mundial de Bratislava".

Maialen Chourraut, quinta el sábado

Además del mencionado bronce de Darío Cuesta , en la jornada del sábado se metieron en la final de K1 la campeona olímpica Maialen Chourraut (quinta) y la joven Olatz Arregui (séptima).

Asimismo, otros cuatro palistas no superaron las semifinales, entre ellos David Llorente, con plaza para los JJOO de Tokio, y privado de ella hoy para la final lastrado por 3 toques, pese a realizar el mejor tiempo.

