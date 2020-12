El ex nadador Michael Phelps se atrevió en una entrevista a opinar sobre el dopaje en el mundo olímpico, y afirmó que no sabe si alguna vez en toda su carrera compitió en "un campo limpio."

El estadounidense realizó estas contundentes declaraciones en una entrevista con la CNN, en la que repasó además la actualidad deportiva en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio, que no pudieron celebrarse este año debido a la situación sanitaria y que están previstos para el verano de 2021.

"Puedo decir honestamente que, a lo largo de toda mi carrera, no sé si alguna vez competí en un campo limpio. No creo que nada haya cambiado. El hecho de que no estemos siendo observados bajo los mismos parámetros es realmente perturbador," aseguró Phelps.

Esas declaraciones hace referencia al hecho de que, según el deportista olímpico más laureado de todos los tiempos, "no hay otro atleta que se haya realizado la cantidad de pruebas de antidopaje a nivel olímpico" que le han hecho a él. El ex nadador se lamentó de que "si todos nos estamos poniendo prueba así" no habría problema, pero que sabe que "no es el caso" y fue más allá: "Hasta que todos seamos revisados al mismo nivel, nada va a cambiar."

La incertidumbre de Tokio

Otro de los temas sobre los que Phelps dio su opinión fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Confesó que le "sorprendió" el anuncio de la suspensión porque "esperaron tanto tiempo para hacerlo" que "no podía comprenderlo."

"El hecho de que vayan a tener más de 10.000 atletas, más todos los voluntarios, más todos los entrenadores, más, más... No tiene sentido para mí, no veo cómo puede suceder," aseveró.

Sin embargo, dejó un resquicio para el optimismo esperando que "con lo de las vacunas y demás, salga bien" aunque "hay demasiadas cosas desconocidas" en torno a esta pandemia. Como uno de los atletas de élite que han marcado una época en los Juegos Olímpicos del siglo XXI, el estadounidense también valoró el efecto del aplazamiento en los deportistas.

"Sentí miedo por el bienestar mental de los atletas, porque sé que cuando eres un atleta olímpico o estás preparándolos te lleva cuatro años completos. Cuando estás a mitad del cuarto año, eso (el aplazamiento) puede enviar señales de muchos tipos. Espero que los atletas sean capaces de reenfocarse en lo que pueden controlar," añadió.

Phelps, por su parte, lo tiene claro, y concluyó que, si él estuviera en su situación, "hubiera encontrado una piscina" en la cual poder seguir nadando, incluso si eso implicaba tener que ir "de puerta en puerta, preguntando en las casas de la gente."

