Los presidentes del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y de Iberia, Luis Gallego, han firmado este miércoles el acuerdo de colaboración de ambas entidades para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La firma ha tenido lugar en las instalaciones de la aerolínea en La Muñoza, junto al aeropuerto de Madrid, y frente al nuevo Airbus A350 de Iberia que ha recibido el nombre de “Equipo Olímpico Español” en honor a los deportistas nacionales en la cita olímpica.

A la presentación del nuevo avión han asistido varios deportistas que casi con toda probabilidad competirán en los Juegos de Tokio: Fátima Gálvez (tiro), Teresa Portela (piragüismo), María López (hockey), Jesús Tortosa (taekwondo) y Niko Sherazadishvili (judo), además de la secretaria general del COE, Victoria Cabezas, así como el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez.

Iberia reafirma así su apuesta por el deporte español facilitando los viajes del COE y de los deportistas españoles, promocionando al equipo por todo el mundo, y asociando su marca al que será el evento más importante y multitudinario de este año, informa el Comité Olímpico Español.

Craviotto, con más posibilidades de ser abanderado

Alejandro Blanco se refirió al dilema de quién será el abanderado en Tokio 2020 y afirmó que 'con la norma en la mano' el que tiene más opciones es Saúl Craviotto.

"Hay una norma y eso lo decide la Junta de Federaciones Olímpicas. Ahí están todos los presidentes de las federaciones olímpicas y son los que van a decidir. Según esa norma, Saúl tiene dos oros, una plata y un bronce; Mireia tiene un oro, dos platas y un bronce; y Lydia tiene oro, plata y bronce. Se decidirá allí, pero con la norma en la mano el que más posibilidades tiene es Saúl Craviotto", dijo.

Preguntado acerca de si entiende la postura de aquellos que defienden que lo sea una mujer, indicó: "Entiendo todo y he tenido más peticiones, no solo esa, de gente que tiene distintas opiniones. Se respetan todas porque todas son entendibles pero repito, como no es una decisión del presidente sino que lo es de la Junta de Federaciones Olímpicas, ellos son los que van a decidir", dijo a EFE.

Casa España Tokio 2020

Además de patrocinar al COE, Iberia participará en el proyecto Casa España Tokio 2020 en el Instituto de Cervantes de la capital nipona, y que será punto de encuentro para deportistas, familiares y seguidores, donde se emitirán las competiciones donde participen deportistas españoles y se celebrarán los triunfos de los representantes nacionales en Tokio 2020.

Luis Gallego, presidente de Iberia, ha afirmado: “Estamos orgullosos de apoyar el talento del Equipo Olímpico Español, de llevaros a Tokio y por el mundo, porque sabemos que no hay secretos para el talento salvo muchas horas de trabajo y mucha ilusión”.

Por su parte, Alejandro Blanco, ha comentado: ”Con este acuerdo el equipo olímpico español se pone en las mejores manos para volar a Tokio. La compañía española Iberia es un modelo de profesionalidad y eficacia en el transporte aereo”.

La apuesta por Tokio 2020 la traslada Iberia también a su ruta con la capital japonesa. Así, desde el próximo mes de abril volará con sus aviones más modernos y sostenibles, los A350, y desde junio ofrecerá vuelos directos todos los días, dos vuelos semanales más que ahora. Ambos cambios suponen un aumento de capacidad del 70 por ciento en la ruta.

