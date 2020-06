Queralt Casas, jugadora del Valencia, ha sido elegida como la jugadora nacional más valiosa (MVP) de la Liga Femenina Endesa, tras la votación de votos de entrenadores, capitanas y expertos de la Federación Española de Baloncesto.

La escolta gerundense se impuso "en un igualado sufragio", explica la FEB, a jugadoras como Vega Gimeno (Mann-Filter Casablanca) y Laura Gil (Perfumerías Avenida).

Anteriormente Casas ya había sido elegida la mejor escolta del campeonato, en un quinteto en el que también están Silvia Domínguez (Perf. Avenida), la alero Julie Wojta (Lointek Gernika), la ala-pivot Tanaya Atkinson (Ciudad de la Laguna) y la pívot Tinara Moore (Cadí La Seu). A ellas, hay que unir el nombre de Raquel Carrera como jugadora con mayor proyección.

Casas regresó esta temporada a la liga española tras cinco temporadas en otras, ligas. Primero en Turquía, en el Galatasaray, y el resto en el baloncesto francés, con un año en el Nantes Rezé Basket, y los últimos tres en el Basket Landes.

Agradecimiento

Tras conocer su designación la jugadora catalana señaló que "hace unos días agradecía los votos de todos aquellos que me eligieron como mejor escolta de la temporada y ahora quiero reafirmar mi agradecimiento a todos aquellos que me habéis ayudado a alcanzar este premio como mejor jugadora nacional de la LF Endesa", dijo.

"Quiero agradecer a Federación, capitanas, entrenadores y aficionados su apoyo, pero también quiero tener un recuerdo para las otras dos candidatas porque tengo un gran aprecio tanto por Laura Gil como por Vega Gimeno", añadió.

En este sentido, recordó que "con ellas he compartido muchas cosas desde que comenzamos juntas en esto en la Blume. A nivel personal, este premio supone todo un orgullo para mí en un año en el que me he sentido muy cómoda con Valencia Basket y en el que he disfrutado mucho con mi regreso a la LF Endesa".

La temporada de Queralt hay que calificarla de sobresaliente, convirtiéndose en una de las líderes de su equipo, como lo demuestran las estadísticas:

Partidos jugados: 24

Minutos: 30,31 p.p.

Puntos 11,3 p.p.

Rebotes: 5,1 p.p.

Asistencias: 3,7 p.p.

Recuperaciones: 1,7 p.p.

Tapones: 0,2 p.p.

Faltas recibidas: 2 p.p.

Valoración: 14 p.p.

