El portero de la selección española de hockey hierba, Quico Cortés, ha vuelto a ser nominado por segunda vez consecutiva como mejor guardameta por la Federación Internacional de Hockey (FIH), algo que le enorgullece pero a lo que no da más importancia de la que tiene después de más de veinte años en la élite de su deporte.

Con los Juegos de Tokio 2020 esperándole, que serán sus cuartos, sabe que la despedida del deporte profesional está más cerca, aunque lejos de pensar en eso, se muestra "ilusionado" por todo lo que tiene por delante y así lo ha confesado en una entrevista a Olga Martín, de la Agencia EFE.

"Entiendo que pueda estar nominado. El Europeo fue bien y puede ser un motivo, pero estoy preparando la Copa y no esaba muy pendiente de esto. Cuando me vi etiquetado en redes sociales fue una sorpresa. Hace años recuerdo haber estado nominado para el once ideal", explica sobre la decisión de la FIH.

"Personalmente no le doy mayor importancia. Hemos tenido un año bastante intenso a nivel de selección y con el Europeo al final donde ganamos la plata. Ahora esperamos mantenernos en siguientes competiciones en el podio aunque sabemos que nos costará trabajo".

Sus cuartos Juegos

Respecto a esa gran cita del deporte mundial que será Tokio 2020, reconoce haber trabajado "muchísimo. Esperemos que 2020 huela más a 2019 que a 2018, las ilusiones están intactas y la evolución del año nos dirá", explica sobre el hecho de disputar los que ya serán sus cuartos Juegos Olímpicos.

"Es una ilusión que tienes desde pequeño, jugar unos Juegos y cuantos más mejor. La cifra de cuatro la han jugado las grandes leyendas de nuestro hockey, algunos cinco, y ahora estamos a ocho meses con muchísima ilusión", matiza el portero nacional, medallista de plata en Pekín 2008.

Con un bagaje de veinte años en la élite sabe que la "veteranía aporta experiencia" pero es consciente que la exigencia es la misma que la de cualquier jugador. "Cada uno de los integrantes aporta lo mismo de nuevo como de extra, todos igual en calidad y cantidad, aunque quizá en diferentes aspectos".

Planes de retirada

Sobre sus planes de futuro tiene claro que el límite es el siete de agosto. "Si todo va muy muy bien, el día 6 jugaremos la final y será el último día que me ponga las guardas. Me he marcado este límite, de ahí que me motivación sea altísima, porque tengo una fecha y quiero aprovechar cada día como si fuera el último. No se qué pasará en septiembre porque la vida da muchas vueltas, pero todo apunta a que el día 6 será mi último día después de 20 años. Creo que es más que suficiente, estoy muy contento y sigo disfrutando, pero el año que viene tocará hacer otras cosas".

