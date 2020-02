Jugadora profesional de fútbol por la mañana, estudiante universitaria de química por la tarde, así es el día a día de Pauleta, futbolista gallega del Benfica portugués y ejemplo del esfuerzo diario de las mujeres en el fútbol, conscientes de que no tendrán resuelta su vida cuando cuelguen las botas.

Paula Domínguez Encinas, de 22 años y natural de Redondela (Pontevedra), repasa su trayectoria personal y futbolística en una entrevista con la Agencia EFE en Lisboa; desde sus primeros contactos con el balón en Zamora, hasta ser indiscutible en el mejor club femenino de Portugal.

Pauleta, como luce su camiseta con el dorsal 21, recuerda sus inicios agridulces en el fútbol mixto, cuando escuchaba comentarios como "¿Por qué juega esta chica? O ¿por qué le quita el sitio a mi hijo?".

"Queda mucho por mejorar, aunque vamos dando buenos pasos", explica, y piensa en las posibilidades que se abren ahora para las niñas en el deporte.

"Cuando tú tenías su edad no podías ir a ver un partido de chicas a un estadio abierto. Que griten tu nombre, entrar al campo y ver a las niñas con carteles pidiéndote tu camiseta, marca, es bonito".

Un premio que ha alcanzado a costa de tener una vida "muy difícil" y "cansada".

Compagina sus dos pasiones

"Nos levantamos, desayunamos a partir de las 8, vamos al entrenamiento y volvemos al estadio a comer. Luego dos días a la semana gimnasio, y por la tarde a clase a la facultad, a estudiar", cuenta.

Cuesta imaginar a jugadores de primer nivel compartiendo piso entre ellos, como hace Paula con tres compañeras de equipo.

"Los chicos, desde que juegan en sub-19 o equipos B, ya piensan que no tienen que formarse en nada más. Nosotras tenemos que pensar diferente, estudiar mientras jugamos, porque lo que vamos a cobrar durante nuestra carrera deportiva no nos va a dar más que para un par de años", reconoce.

En su caso, eligió la ciencia, y desde su facultad de química -en la universidad de Lisboa-, explica a Efe que ha aprobado sus exámenes de enero y puede disfrutar ahora de "vacaciones".

Tiempos para desconectar que aprovecha para leer, jugar con la Nintendo o al baloncesto ("relajada, para no cansarme"), pasear y disfrutar de una de sus debilidades: "ver el mar" de Lisboa, porque le recuerda a casa.

Pero Paula no descansa, además del deporte y la química, piensa también en ser entrenadora o analista.

De Galicia a Portugal

Se estrenó en el fútbol profesional en El Olivo vigués, pero su llegada a Portugal, en 2016, supuso un gran cambio.

"En El Olivo entrenábamos tres días, de 9 a 11 de la noche, en media cancha, cada una usaba su ropa, lavábamos nosotras los petos, el material era el mínimo... después llegué al Braga, entrenábamos todos los días, por la mañana, en hierba natural, con médicos y fisios para todo lo que necesitabas..." señala.

Y un paso difícil pero enriquecedor en lo personal.

"Yo cuando me vine nunca había vivido sola, vivía en casa con mi familia. Salir de casa, empezar a vivir sola... tuve que crecer como persona y aprender a hacer muchas cosas que no sabía, fue un cambio grande pero importante para mi crecimiento personal", dice.

Declarada seguidora del Celta, comenzó a jugar con seis años en campos de tierra y aconseja a las niñas que empiezan "que trabajen mucho si de verdad les gusta el fútbol y quieren dedicarse a esto cuando sean grandes, y lo hagan siempre por amor al fútbol; y que disfruten, que a cualquiera le llega una oportunidad mientras trabaje".

Exigente en todos los ámbitos

En lo deportivo, el Benfica de Pauleta sobresale con 13 victorias, 94 goles a favor y uno en contra, además de haber conquistado ya la Supercopa (0-1 ante el Braga) con un "golazo" suyo, recuerda sonriendo.

Un proyecto sobre el que no dudó ni un momento: "Cuando me llamó mi agente y me dijo "hay esto, ¿qué opinas?", yo le dije básicamente que flipaba. Me dijo que iba en serio, que el Benfica iba a apostar de verdad, que iba a salir en segunda pero que iba a crear un equipo para arrasar".

Titular en 11 de los 13 partidos ligueros, cuenta con la total confianza de su entrenador, el exjugador del Benfica Luis Andrade: "es una jugadora que cualquier entrenador querría tener en su plantilla, siempre dispuesta a entrenar y a ayudar".

Andrade se deshace en elogios: "como persona es una amiga, una capitana, espero que tenga un buen futuro porque se lo merece".

Ambos resaltan su competitividad como seña de identidad: "odio perder a todo. Tengo que ir a ganar, si no, no soy yo", afirma la jugadora.

Igual de exigente se muestra en lo académico. "Saco un 13 sobre 20 y me cabreo conmigo misma; tanto en el fútbol como fuera me exijo mucho, creo que por eso mejoro cada día".

Una buena trayectoria que no le hace pensar aún en la selección.

"Nunca pensé en el Braga cuando estaba en El Olivo, nunca pensé en el Benfica mientras estaba en Braga, y al final acabó llegando. Que las cosas lleguen cuando tengan que llegar".

