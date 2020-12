Aunque siguen los rumores y las sospechas en torno al calendario del tenis mundial en 2021, los protagonistas empiezan a tomar la palabra y el español Rafa Nadal ya ha confirmado que estará en la próxima edición del Abierto de Australia, mientras que por el contrario, Roger Federer sigue siendo duda debido a esa lesión de rodilla de la que está recuperándose.

Todo parece apuntar que el primer grande del año se retrasará al mes de febrero, pero hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial y todo sigue un poco en el aire cuando estamos a apenas dos semanas de que se cierre este 2020.

Dudas sobre las fechas definitivas

Pronto se conocerá la decisión definitiva de dónde se sitúa el Abierto de Australia y qué cambios implica, pero mientras tanto, los jugadores van pronunciándose al respecto.

En lo que atañe a Rafa Nadal, tiene claro que los grandes son su reto principal de cara a la próxima temporada y ya ha confirmado que estará en ese Abierto de Australia. La noticia la confirmó el jefe de prensa del propio jugador balear, Benito Pérez Barbadillo, quien dijo que "Nadal viajará a Melbourne para disputar el torneo".

Y es que el número dos del mundo ha dado caza a Federer en esa carrera por acabar siendo el jugador con más grandes de la historia. Ahora mismo ambos están empatados con veinte títulos, mientras que el serbio Djokovic tiene 17.

Federer sigue sin estar al 100%

Al contrario que Nadal, el propio Federer, que lleva apartado del circuito ya casi un año, sigue dejando dudas sobre su participación en el primer grande del año.

"Me hubiera gustado estar al cien por cien en octubre, pero todavía no lo estoy hoy, así que será difícil estar en el Abierto de Australia", contó el propio tenista suizo en la gala suiza de los premios del deporte. "Está siendo una carrera contra el tiempo y ahora falta saber si es verdad que comenzará el 8 de febrero. Me ayudaría si tuviera un poco más de tiempo".

En este año, el helvético ha pasado por el quirófano dos veces, y ahora está tratando de recuperarse del todo. "Me encantaría estar en Australia, pero está muy justo con la rodilla. No quiero dar ningún paso hasta que esté listo. Esas semanas pueden ayudar un poco. Hay que estar preparados para el verano, que estará Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open. Esa es mi prioridad".

Practicodeporte@efe.com