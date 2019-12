Israel Molina

Se agota 2019 y se escapa de las manos otro gran año para el deporte español, repleto de momentos irrepetibles y con un protagonista por encima del resto: Rafa Nadal y sus dos victorias en Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, dos imponentes triunfos que lo han colocado con 19 Grand Slams y a tan solo uno del histórico récord de su rival, Roger Federer.

Después de pasar por un momento mental durísimo que a punto estuvo de dejarlo sin competir en los mejores torneos del mundo de tierra batida, la leyenda de Manacor supo rehacerse de eso y volver a encontrar el camino correcto hasta el éxito y las victorias, dos palabras que las tiene en propiedad desde hace ya tres lustros.

A partir del Mutua Madrid Masteres cambió el chip y sacó a relucir su mejor versión. Desde ese instante, mes de mayo, hasta el final de la temporada, Nadal solamente ha perdido dos partidos, uno en las semifinales de Wimbledon ante Roger Federer y el inaugural de la Copa de Maestros frente a Alexander Zverev.

Por el camino levantó su duodécima Copa de los Mosqueteros en la Phillippe Chatrier de Roland Garros, después de otro torneo inmaculado y tras volver a aplastar a Dominic Thiem en la final. Rumbo a Nueva York, hizo parada en Canadá, donde volvió a levantar la Copa antes de plantarse en las instalaciones de Flushing Meadows.

Allí, en la Gran Manzana y ante los ojos del mundo entero, dibujó una de esas victorias que trascienden en lo deportivo y que el planeta entero recordará por muchos años que pasen. En una final histórica y memorable , el número uno del mundo derrotó al joven Daniil Medvedev después de casi cinco horas de batalla. Era su décimo novena victoria en un 'major', pero las lagrimas tras el final demostraban todo lo que había sufrido en esa cálida noche neoyorquina.

Nueva e histórica Copa Davis

Habitualmente, la grandeza de Rafa año tras año termina ahí, en la ciudad de los rascacielos, pero este año, más sano que nunca en los meses finales, todavía guardó una bala en la recámara, la de la Copa Davis . Con un formato nuevo y en España, el de Manacor logró ocho victorias en cinco días para liderar a una selección española que se cobijó, más que nunca, en la espalda de su líder deportivo y espiritual.Para la consecución de esta sexta Ensaldera en la historia también hizo falta ver llorar a un Roberto Bautista a quien el destinó le preparó su capa de héroe particular. Abandonó el equipo a mitad de la semana por el fallecimiento de su padre, pero tuvo el arrojo y la valentía de regresar y dar a España el primer punto de la final. El deporte no siempre es solo deporte.

El baloncesto, medalla segura

Más allá de Nadal, el baloncesto tomó un papel fundamental con las dos selecciones nacionales. Son dos equipos que se han acotumbrado y obligado a no fallar verano tras verano y ya uno casi no se acuerda de la última vez que no pisaron el podio de una competición internacional.

El hito del combinado masculino que dirige Sergio Scariolo era casi imposible de imaginar al principio del Mundial de China, con las ausencias de Pau Gasol, Sergio Rodríguez, Serge Ibaka o Nikola Mirotic. Sin embargo, como tantas otras veces han hecho estos chicos, el equipo fue creciendo con el paso de los días y de la competición. Se sacrificaron y sufrieron en la primera fase, solventaron un papelón contra Italia y empezó a desbordar el talento ante una Serbia presentada como el gran ogro y máxima favorita de la competición.

Derribada esa puerta y con Estados Unidos noqueado por el peaje que supone no llevar a sus estrellas, el duelo decisivo fue ante una Australia a la que hubo que ganar en la prórroga en un encuentro memorable y con Marc Gasol como gran estrella. El de Sant Boi es uno de los grandes protagonistas del año con su Anillo de la NBA con Toronto Raptors y su título de campeón del mundo.

Nada tuvo que ver la final ante una Argentina que nunca estuvo cerca de plantar cara a España. Ese día confirmó lo vistoria hasta el momento, que Ricky Rubio era el jugador del torneo y la selección nacional el equipo más sólido. Se ganó con tal autoridad que no hubo que pasar apenas nervios.

Y si eso fue en septiembre, en pleno verano llegó el éxito del equipo femenino en el Europeo . Las chicas partían entre las favoritas y no fallaron. Ganaron de principio a fin, dominando el torneo y superando a cada uno de los rivales que tuvieron en frente. Acostumbradas a pisar podio tras podio, 2019 no fue una excepción y seguro que Lucas Mondelo, Astou Ndour y compañía ya miran con ojitos recelosos Tokio 2020.

Guerreras inolvidables

Con el año casi despidiéndose llegó un éxito que ya nadie esperaba en el Mundial de balonmano femenino de Japón. Las chicas de Carlos Viver, en plena reconstrucción, se plantaron ante el evento ilusionadas y con el objetivo realista de conseguir un billete para e lpreolímpico, pero las señales que fueron mostrando con el paso de los partidos empezaban a mostrar otras cosas.

Hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo y esa pizca de suerte siempre tan necesaria. El equipo se plantó en semifinales, obró un milagro maravilloso ante la poderosísima Noruega y solo un final polémico y arrebatador dejó sin medalla de oro a un equipo de leyenda que tiene perfectamente encarrilada su presencia en los próximos Juegos en 2020.

Marc Márquez, leyenda sin rival

Sobre estos tres pilares se ha edificado la casa entera del deporte español en 2019, pero este también fue el año en el que Marc Márquez selló su octavo título de campeón del mundo, seis de ellos en la categoría reina. Además, lo hizo con puño de hierro dominando como nunca y con un histórico récord de puntos. Su presente es tan impresionante como su teórico futuro. Además, la familia no se contentó con el título del hermano mayor y Álex Márquez se llevó el de Moto2 y el año que viene compartirán equipo en la máxima categoría. Las Navidades más felices de los Márquez.

En el mundo del motor, Carlos Sáinz Júnior acabó siendo el mejor mortal en la Fórmula 1, acabando en sexta posición un campeonato que volvió a dominar Lewis Hamilton. Mientras tanto, Fernando Alonso, ya alejado de este gran circo y a punto de debutar en el Dakar, tuvo tiempo de llevarse un histórico triunfo en las 24 Horas de Le Mans y de paso conseguir su primer Mundial de Resistencia.

No fue el mejor año de los ciclistas españoles, tan acostumbrados a ganar, ganar y ganar, sin embargo, Alejandro Valverde todavía tuvo tiempo de varias gestas a sus 39 años. Acabó segundo de una Vuelta a España dominada por Primoz Roglic, segundo en el Giro de Lombardía y debutó con un fantástico Top Ten en el Tour de Flandes.

El golfista Jon Rahm, a quien se le siguen resistiendo los 'major', ha vuelto a cubrir un 2019 en el que ha demostrado que su mejor arma es la constancia y la regularidad, dos conceptos que han sido decisivos a la hora de lograr el título de la 'Race To Dubai' que lo acredita como el mejor jugador del circuito europeo. Seguro que llevarse uno de los cuatro grandes es ya su próximo objetivo.

Y el kárate, camino a Tokio, ha vuelto a engrandecer las figuras de dos mitos del deporte español, Sandra Sánchez y Damián Quintero. En el año que debutará en los Juegos, ambos parten con medalles mundialistas temporada tras temporada y aparecen en todas las quinielas para estar en el podio de Tokio 2020, aunque este deporte vive inmerso en una guerra por no desaparecer del calendario olímpico tras la cita nipona.

El milagro del hockey y el waterpolo

Dos de esos milagros que tiene el deporte español se llaman waterpolo y hockey hierba, que han vuelto a cubrir un 2019 fabuloso a un año vista de Tokio. Tanto los chicos como las chicas se colgaron dos platas fabulosas en la piscina en sus respectivos campeonatos del mundo, al tiempo que en el hockey las chicas se llevaban la plata y los chicos el bronce en el Europeo de Amberes (Bélgica).

En el triatlón, España perdió el título de campeón del mundo, que fue a parar a Vincent Luis, pero recuperó a Javi Gómez Noya, tercero del Mundial y pensando en Tokio 2020 en su regreso a la distancia olímpica. Entre ambos se colocó Mario Mola, por tanto la armada está más que lista para un año muy especial.

Grave lesión de Carolina Marín

No fue la temporada de Carolina Marín ni la de Mireia Belmonte; la primera por una gravísima lesión de rodilla que la dejó en el dique seco muchos meses y la apartó de poder disputar el Mundial, el gran objetivo cada año. La badalonesa, por su parte, llegó con malas sensaciones al Campeonato del Mundo y sembró dudas de si podrá recuperar su mejor versión de cara a los Juegos, donde espera poder incrementar su número de medallas olímpicas.

Y, por último, el atletismo tuvo dos grandes focos de atención, los Mundiales de Doha, repletos de polémica por las complicadas y extremas condiciones meteorológicas y el Europeo en Pista Cubierta de Birmingham. En el primero de ellos España solamente pudo lograr un bronce a cargo de Orlando Ortega, sin embargo, en el Campeonato de Europa fueron oro Álvaro de Arriba, Jorge Ureña y Ana Peleteiro. El atletismo es otro de esos deportes que vivirá un espectacular 2020.

